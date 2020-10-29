Женщина перерезала себе горло прямо посреди Челябинска

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В Челябинске на улице Партизанской женщина покончила с собой прямо на тротуаре. По словам очевидцев, она шла по улице, но потом неожиданно упала. Вокруг было много крови, прохожие решили, что она разбила себе голову. После выяснилось, что она перерезала себе горло ножом, орудие было зажато в её руке.

Пока ей пытались помочь собравшиеся, но она сопротивлялась. Позже женщину удалось уложить на землю и зажать рану. Несмотря на попытки сделать массаж сердца и вентиляцию лёгких, спасти её не удалось.

Очевидцы происшествия утверждают, что перед тем, как перерезать себе горло, она что-то кричала.

«Тело женщины на улице Партизанская обнаружили прохожие днем в четверг, 29 октября. По факту смерти проводится проверка. Пока нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — приводит заявление СКР Челябинска Telegram-канал «Подъём».