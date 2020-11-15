Женщина на девятом месяце беременности погибла при загадочных обстоятельствах

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Молодая женщина, находившаяся на девятом месяце беременности найдена мертвой в своей квартире в Ленинградской области. Тело 32-летней женщины нашла троюродная сестра.

Прибывшая по вызову сестры бригада врачей констатировала смерть женщины. Однако, ввиду того, что ребенка можно спасти, тело погибшей было срочно направлено в больницу.

Как передает Znak.com, погибшая принимала препараты от давления, однако при наступлении беременности врач запретил ей продолжать курс.