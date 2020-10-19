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Жительница Красноярского края вместе с подругами решила устроить самосуд над 17-летней девушкой – любовницей ее мужа. В итоге, уголовное дело завели на ее супруга. В скором времени он предстанет перед судом.

24-летний житель поселка Тура Денис познакомился с 15-летней Настей два года назад, когда девушка переехала из Кислокана в село ради учебы в интернате. Молодые люди случайно встретились в кафе, между ними завязались отношения, однако спустя время школьница узнала, что ее возлюбленный женат, после чего прекратила с ним встречаться.

В 11-классе роман вновь разгорелся, правда, длился недолго. Как только мужчина стал говорить о том, что Настя останется жить с ним в поселке, девушка стала сомневаться в необходимости подобных отношений и вновь рассталась с ним. В этот момент супруга 24-летнего и уличила его в измене, увидев переписку.

После этого подруга обманутой жены попросила Настю передать документы родственникам, проживающим в Кислокане. Школьница согласилась встретиться, но, как оказалось, в машине, кроме знакомой, сидела еще и жена бывшего возлюбленного с ребенком на руках. Они вывезли Настю в лес, раздели до нижнего белья, поставили на колени и заставляли извиняться на камеру. О случившемся девушка рассказала своей матери, та пошла в полицию писать заявление на похитительниц. Однако правоохранители ответили, что состава преступления нет.

В итоге, уголовное дело возбудили против мужчины по статье «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Теперь ему грозит лишение свободы до четырех лет, сообщает «КП».