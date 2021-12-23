Женщин лишили врачебной помощи без присутствия мужчины в Афганистане
Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» объявила о новых правилах оказания медицинской помощи женщинам в провинции Газни (Афганистан). Врачей обязали оказывать помощь только в сопровождении родственника мужского пола. Оказание помощи при сопровождении родственниками женского пола запрещается. Об этом сообщила газета Etilaatroz.
Талибская комиссия заявила, что произвольное обращение женщин за врачебной помощью без сопровождения мужчины является незаконным и аморальным. В связи с этим от медиков требуют не лечить женщин, если придут без мужчины.
Также официальные представители талибов призвали жителей пресекать возможные нарушения и не пускать женщин в медучреждения без сопровождения мужчины, передаёт Lenta.ru.
*«Талибан», талибы - запрещенное в РФ террористическое движение