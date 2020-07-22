Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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В Москве и Московской области из-за грозы и дождя, которые ожидаются 22 июля, объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение о грозе и дожде начнет действовать в Москве с 11:00 до 14:00, а в области — с 9:00 до 17:00, сообщает Гидрометцентр.

Как сообщалось, обрушившиеся на Центральную Россию осадки должны в прекратиться уже в скором времени, сообщили в центре погоды «Фобос».

Как ожидается, оставшаяся часть лета обещает быть теплой и сухой - температура будет выше климатической нормы, а дефицит осадков достигнет 20 процентов.

Подобная погода будет и предстоящей осенью. Метеорологи прогнозируют, что в сентябре средняя температура окажется на один градус теплее нормы, в октябре - на два градуса, а в ноябре - на пять, пишут «Известия».