Желающая купить жилье у моря москвичка осталась ни с чем из-за мошенников

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В Новороссийске отправятся под суд мошенники, выманивающие у москвички 1,5 миллиона рублей.

Она хотела купить жилье на берегу моря, однако ее обманули злоумышленники. Двое местных жителей заключили с приезжей предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Новороссийске. Они сообщили, что якобы строят многоквартирный дом на участке. Мошенники убедили москвичку в том, что объект будет возведен и сдан в эксплуатацию в указанный в договоре срок.

После этого пострадавшая передала аферистам около 1,5 миллиона рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в правоохранительные органы.

Мошенников задержали. Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.