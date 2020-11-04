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Общество
Желающая купить жилье у моря москвичка осталась ни с чем из-за мошенников
4 ноября, 2020 02:02
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Фото: pixabay.com
В Новороссийске отправятся под суд мошенники, выманивающие у москвички 1,5 миллиона рублей.
Она хотела купить жилье на берегу моря, однако ее обманули злоумышленники. Двое местных жителей заключили с приезжей предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Новороссийске. Они сообщили, что якобы строят многоквартирный дом на участке. Мошенники убедили москвичку в том, что объект будет возведен и сдан в эксплуатацию в указанный в договоре срок.
После этого пострадавшая передала аферистам около 1,5 миллиона рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, то обратилась в правоохранительные органы.
Мошенников задержали. Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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