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Желая подзаработать иркутский бизнесмен «прикарманил» дорогу и установил на ней КПП

Анастасия Красильникова
26 сентября, 2020 14:35
1 мин
Фото
Фото: Росконтроль

В Иркутской области предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать с путешественников плату за проезд. Речь идёт об участке трассы от города Усть-Илимск до села Ванавара.

По информауии ОМВД России по Эвенкийскому району региона, о происходящем стало известно благодаря группе людей на лесовозах. В какой-то момент, следуя привычным маршрутом, они наткнулись на пост КПП, установленный бизнесменом. Когда предприниматель заявил, что за проезд по трассе теперь придется либо платить, либо ехать по объездной дороге, они обратились в полицию.

Теперь правоохранители выясняют, как такое могло произойти и решают, что делать с этим самым бизнесменом, передает РИА «Новости».

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