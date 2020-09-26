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В Иркутской области предприниматель арендовал участок дороги и поставил шлагбаум, чтобы взимать с путешественников плату за проезд. Речь идёт об участке трассы от города Усть-Илимск до села Ванавара.

По информауии ОМВД России по Эвенкийскому району региона, о происходящем стало известно благодаря группе людей на лесовозах. В какой-то момент, следуя привычным маршрутом, они наткнулись на пост КПП, установленный бизнесменом. Когда предприниматель заявил, что за проезд по трассе теперь придется либо платить, либо ехать по объездной дороге, они обратились в полицию.

Теперь правоохранители выясняют, как такое могло произойти и решают, что делать с этим самым бизнесменом, передает РИА «Новости».