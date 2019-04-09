Владимира Зеленского призвали покаяться за термос

Активистка Алина Дубовская, которая с 2014 года активно борется против общины УПЦ в родном селе и представляла УПЦ КП в судовых тяжбах против верующих Свято-Успенского храма УПЦ, записала видеообращение к кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому. Обращение опубликовано на странице Дубовской в Фейсбук.

Я требую извинений за то, что насмехались над чувствами миллионов верующих, таких же, как и я, назвав Томос «термосом», и насмехались над автокефалией

– заявила активистка. «Я требую у вас извинений за то, что вы гастролировали по РФ, по стране-оккупанту... А еще я требую извинений за то, что вместе с российскими войсками раздвигали границы Украины», - добавила Дубовская.

Причём активистка требует, чтобы эти извинения были принесены на коленях. Место для принесения извинений роли не играет. Дубовская великодушно отвела Зеленскому 24 часа на то, чтобы покаяться.

Дубовская – не единственная, кто требует извинений за шутку про термос. Ранее, как пишет Союз Православных Журналистов, «священник» ПЦУ Александр Дедюхин в ультимативной форме потребовал от Зеленского извинений за оскорбление Томоса.

Зе вперся на территорию Церкви и потоптался грязными лапами по вековым чаяниям верующих украинцев

- написал «священник» на своей страничке в Facebook.

«Я всегда, без проблем могу задать вопрос Президенту Украины Петру Порошенко. Сейчас у меня другой вопрос к другому кандидату в Президенты, Владимиру Зеленскому. Когда ты оскорбил чувства верующих мусульман, ты перед ними извинился. Хватит ли тебе духу извиниться перед миллионами православных Украины, Томос которых ты посмел назвать термосом?! И готов ли ты вообще ответить на этот мой вопрос?».

Также Дедюхин заявил, что считает Зеленского ничтожеством и презирает его за «отсутствие чувства юмора. За тупость. И за многое другое». На вопросы почитателей, почему он называет кандидата в Президенты на «ты», Дедюхин сообщил: «Да я с Богом на «ты», а уж про третьесортного фигляра годі й казати».

Напомним, что вновогоднем выпуске «Вечернего квартала» Зеленский предстал в образе президента Петра Порошенко, выступающего с обращением к народу. Говоря про Томос, он спутал слова «Томос» и «термос», а пытаясь произнести «автокефалия», начал лаять по-собачьи.