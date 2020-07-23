«Зеленые» уличили российские ведомства в неэффективности при пожаротушении

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Работник Greenpeace Юлия Петренко, создававшая фотопроект о последних пожарах на территории Красноярского края, сообщила, что пожары в регионе остаются без должного внимания.

Остановленные обильными дождями пожары разгорелись вновь. Однако, по словам Петренко, их практически не тушат.

Глава российского противопожарного отдела Greenpeace Григорий Куксин комментирует происходящее в Сибири следующим образом: «Чтобы решить проблему катастрофических пожаров, которые происходят каждый год, необходимо системно менять механизм охраны лесов. Необходимо сократить зоны контроля и выделять существенные дополнительные ресурсы для борьбы с пожарами».

Как утверждает работник экологической организации, выбросы в атмосферу в результате пожаров влияют на изменения климата по всему миру, передает «Сибирь.Реалии».