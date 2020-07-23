«Зеленые проездные» хотят ввести для сдающих мусор россиян

Общество

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В России предложили ввести «зеленые проездные» для тех, кто сдает пригодные к переработке отходы.

Инициатива поступила от экологов «Всероссийского общества охраны природы» в адрес главы Минтранса Евгения Дитриха. В зависимости от массы и количества сданных видов твердых коммунальных отходов, владельцы проездных смогут рассчитывать на льготные тарифы в общественном транспорте.

Как ожидается, билеты будут иметь специальные идентификаторы, срок действия и цифровую защиту. Их станут выдавать за сдачу полиэтилена, полиэтилентерефталата, макулатуры, использованных аккумуляторов.

При этом сам проездной билет также нужно изготавливать из переработанных материалов, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, мусорная реформа в России развернулась в сторону строительства новых полигонов и роста мусоросжигательных заводов. Первоначально она запускалась для снижения объемов захоронения мусора и вовлечения полезных фракций во вторичный оборот.

Обновленный проект программы госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) предусматривает строительство и реконструкцию 148 мусоросжигательных заводов и 351 полигона. В ней не учтены планы «Ростеха» и «Росатома» построить 25 мусоросжигательных заводов.

Предприятий же по переработке мусора планируется не более 10.

В этом виде документ явно противоречит целям реформы управления с отходами и законодательству, пишет «Коммерсантъ». В законе сжигание и захоронение отходов стоят на последнем месте в перечне приоритетов госполитики.