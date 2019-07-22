В здравом уме. И твёрдой памяти

Объем данных, с которыми приходится сталкиваться среднестатистическому человеку, удваивается каждый год.

Многие полагают, что справиться с информационными потоками нам помогают всевозможные приспособления, которыми вооружает нас прогресс.

Однако на практике компьютеры, ноутбуки, смартфоны, электронные записные книжки не максимизируют, а минимизируют способности человека по запоминанию значительных информационных объёмов. Убедиться в том, насколько «выхолощенной» становится наша память в предлагаемых обстоятельствах «тотального доверия компьютерным системам», очень просто.

Проведите нехитрый эксперимент! Отложите смартфон в сторонку, представьте, что по какой-то причине (кража, потеря) вы остались без своего «бортового компьютера». Подумайте: какое количество важных телефонных номеров надёжно закреплено в вашей памяти? Номера экстренных служб? Безусловно, да. Унифицированный номер 112 знают во всём мире. Номера супруга или супруги, родителей, детей и жены? Далеко не все их помнят, целиком доверяя записной книжке смартфона.

Помним ли мы мобильные телефоны наших коллег и ключевых бизнес-партнёров, с которыми нам необходимо быть в тесном контакте каждый день?

Исследования показывают, что помнит их телефонные номера чуть менее чем ¼ населения Земли! — Всего 23%!

Для сравнения, ещё каких-то 20-30 лет назад, когда прогресс был вовсе не на том уровне, на котором он находится сейчас, человек старательно заучивал номера близких, начальника, свой служебный, телефон парикмахерской, куда нужно было успеть в обед. Почему? Обстановка «бодрила»!

В каждом кармане у нас не было по смартфону, база данных которого была синхронизирована с Google или Яндекс-диском. Обычная бумажная записная книжка могла заваляться в письменном столе или вовсе позабыта в другой сумочке. Рассчитывать приходилось только на собственные мозги. И они… работали!

«Что же происходит?» — повторим мы исходный вопрос. Получается, что динамика прогресса высоких технологий прямо пропорциональна регрессу наших умственных способностей?

Увы.

Даже если завтра появится сверхновый и супермощный iPhone XXL, объем памяти которого будет (о, чудо!) не ограничен, это никак не приведёт к полезному «апгрейду» нашего мозга.

Нас уверяют: дело идёт к важной и нужной «автоматизации» многих процессов, а человек будет лишь руководить ими, нажимая на кнопку. А на деле происходит ползучая «оптимизация человечества» во всём мире.

Мы потихоньку становимся, как бы, лишними. Но всё ещё стоим у руля, поэтому и чувствуем себя в относительной безопасности. Но как только прогресс перешагнёт черту, за которой и управленческие функции смогут быть делегированы системам, тут же смогут реализоваться самые страшные фантазии сценаристов, писателей и режиссёров, задекларированные ещё 40 лет назад, когда снимался фильм «Терминатор».

Извечный русский вопрос: «Что делать?» актуален для всего мира.

Наш мозг, отодвинутый компьютерными системами в сторонку, — это совершеннейший механизм. Он сотворён лучшим программистом всех времён и народов — нашим Создателем! — и работает на протяжении всей нашей жизни в режиме сна и бодрствования. Он может и должен работать лучше, не пасуя, а, наоборот, справляясь с ежегодно удваивающимися объёмами информации.

Как это сделать?

Зафиксировать желаемый объем информации, обеспечив «трансфер» данных из оперативной персональной памяти человека в постоянную (словно «записав на жёсткий диск») не просто, а очень просто.

Проще всего запоминать информацию, записывая её на «заветный жесткий диск», постоянно формируя нейронные связи и образные ассоциативные ряды.

К интересному решению пришёл русский парень, учившийся в Рыбинской государственной авиационной технологической академии, но перебравшийся в Кремниевую долину. Александр Рауд предложил миру простой, но принципиально новый метод запоминания данных, который называется «Фотокод».

«Метод запоминания информации «Фотокод», — уверен Александр. — «Облегчает человеку жизнь. Телефон 137 04 18, указанный на биллборде вашего кафе, не запомнит никто, даже если будет не ехать, а ползти, словно черепаха. И даже если вы потратите деньги на «козырный номер», например, 995-00-00 – нет гарантий, что его не забудут. Пускай, не через 5 секунд, а через минуту. А вот набор из трёх картинок запомнить значительно легче.

От редакции: официальным зарегистрированным фотокодом интернет-издания «Русская Планета» стал вот этот набор точно отражающих деятельность компании символов.

Картинки не заменяют одиннадцатизначный телефон, а лишь дублируют его. И, главное, легко и просто запоминаются тем людям, которым будет легче найти заинтересовавшего абонента.

— Фотокод пригодится только в деловом общении или при продвижении товаров и услуг?

— Конечно же, нет. Вспомните замечательный и очень добрый советский фильм «Девушка без адреса», где молодой человек, встретив понравившуюся ему девушку и пожелав увидеть вновь, ищет её дни, недели, месяцы напролёт, пока ему не помогает счастливый случай.

«Фотокод» может быть персональным «маячком узнаваемости»! Его можно нанести на майки, верхнюю одежду, аксессуары. И даже если у вас не хватит решимости подойти, познакомиться на улице и узнать номер телефона у понравившегося вам человека, или не будет возможности этого сделать, потому что вы едете по эскалатору метро вверх, а его или её стремительно уносит вниз, «Фотокод» поможет вам не разминуться со своей судьбой. И вам абсолютно не нужны ни бесполезные блокнот с карандашом, ни смартфон с фотокамерой.

— Получается, речь идёт о настоящей революции человеческой памяти?

— Совершенно верно. И эта революция не только «бескровна», но и практически бесплатна. Обратите внимание: за технологический прогресс мы платим тут и там. При этом занимаем с вечера очереди в магазины, где утром должны начаться продажи «ультрамегафсмартфона». Его усовершенствованный функционал и расширенная память «поможет» нам совершить ещё один шаг на пути к персональному регрессу. При этом за такой «регрессный прогресс», а точнее «прогрессивный регресс», мы готовы платить деньги, оседающие в карманах разработчиков и посредников-реализаторов.

— А что с «Фотокодом»? Нужно ли платить за него?

— Первым ста абонентам трёхзначный «Фотокод» не будет стоить ни гроша при условии, что они будут пользоваться им.

— А если нет?

— Зарегистрированные и брошенные трёхзначные «Фотокоды» вернуться в общий пул. В общем-то, аналогичное условие действует у мобильных операторов всего мира и для сим-карт, которыми абонент долго не пользуется.

— «Фотокод» привязывается к номеру абонента сотовой связи?

— Нет, к уникальному номеру самого аппарата — IMEI. В предлагаемых обстоятельствах нашего времени очень важно, чтобы получить его было значительно проще, чем зарегистрировать сим-карту мобильного телефона. В настоящий момент уже работает Web-версия, однако в скором времени мы презентуем соответствующее мобильное приложение, которым будет пользоваться ещё удобнее.

— Двух одинаковых фотокодов на Земле не будет?

— Однозначно! Точно так же, как не может быть двух одинаковых номеров телефона или отпечатков пальцев человека.

Что ж! Разработка, безусловно, заслуживает внимания. Осталось проследить за её судьбой, которая будет обязательно счастливой, если на планете найдётся достаточное количество людей, не желающих жить в «технологически оснащённом беспамятстве».

Да будет память наша доброй, а любовь всегда жива!