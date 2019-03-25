Сеть медлабораторий запустила федеральную акцию

Существует мнение, что о своем здоровье думают только те, у кого есть проблемы со здоровьем, либо те, у кого есть время и деньги. Специалисты утверждают, что о своем здоровье заботятся все, но каждый по-своему. Внимательнее относиться к своему здоровью мы начинаем лишь после того, как болезнь или недуг дают о себе знать. И лишь малая доля людей задумывается о том, что любое заболевание можно предотвратить, нужно только немного времени уделить себе.

Сеть медицинских лабораторий «Гемотест» запустила акцию, в рамках которой дарит скидку 150 рублей всем желающим на любые медицинские анализы. Акция действует во всех лабораторных отделениях по всей России с 15 февраля до 30 апреля 2019 г. За время действия акции купон скачали уже более 100 000 человек!

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В «Гемотест» есть и узкоспециализированные направления. В рамках проекта «Онкологическая экспертиза» разработаны специальные диагностические программы для пациентов, позволяющие своевременно выявлять не только злокачественные новообразования, но и различные формы предраковых заболеваний и предрасположенность к ним.

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