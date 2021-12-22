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Завершающийся 2021 год оказался для россиян хуже предыдущего
22 декабря, 2021 18:42
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2021 год оказался для страны хуже, чем 2020-й. Такие данные в результате опроса граждан РФ получил Фонд Общественное Мнение (ФОМ).
Социологи ФОМ решили выяснить, как россияне оценивают завершающийся 2021 год. Оказалось, что 41% респондентов считает его хуже предыдущего. Сопоставимая доля, 41% опрошенных, считают, что год был таким же, как и предыдущий. Более хорошим, чем 2020-ый 2021-ый год назвали лишь 14% участников опроса, передаёт ФОМ.
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