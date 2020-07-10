Общество
Засуха атаковала 5 млн гектаров в Алтайском крае
10 июля, 2020 12:50
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В Алтайском крае введён режим чрезвычайной ситуации. От засухи пострадала большая часть территории региона.
Природный катаклизм может уничтожить основную часть урожая. С середины весны уровень осадков в регионе почти вполовину ниже среднемноголетней нормы.
Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев заявил, что засуха охватывает 78% посевов, расположенных на территории площадью в пять миллионов гектаров. Кроме того, пострадали естественные сенокосы и травы, что грозит дефицитом корма для животных.
В настоящий момент, выделяются деньги на борьбу с засухой. Власти также обещают выплатить компенсации пострадавшим хозяйствам, сообщает «Сибирь.Реалии».
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