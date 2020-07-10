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Засуха атаковала 5 млн гектаров в Алтайском крае

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 12:50
1 мин
Photo
Flickr

В Алтайском крае введён режим чрезвычайной ситуации. От засухи пострадала большая часть территории региона.

Природный катаклизм может уничтожить основную часть урожая. С середины весны уровень осадков в регионе почти вполовину ниже среднемноголетней нормы.

Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев заявил, что засуха охватывает 78% посевов, расположенных на территории площадью в пять миллионов гектаров. Кроме того, пострадали естественные сенокосы и травы, что грозит дефицитом корма для животных.

В настоящий момент, выделяются деньги на борьбу с засухой. Власти также обещают выплатить компенсации пострадавшим хозяйствам, сообщает «Сибирь.Реалии».

темы
режим ЧС
засуха
Алтайский край
1 мин