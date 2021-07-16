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Заснявший происшествие с детскими батутами белорус получил срок за экстремизм
16 июля, 2021 02:03
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Pixabay
В Беларуси бизнесмена, который снял на видео раскиданные ветром надувные батуты, посадили за экстремизм.
Речь идет о 42-летнем мужчине, который стал свидетелем происшествия с детскими аттракционами. Видеозапись была опубликована в признанном экстремистским в стране Telegram-канале «МотолькоПомоги».
Суд приговорил предпринимателя к семи суткам ареста. До этого мужчина провел несколько дней в районном отделении милиции, сообщает Telegram-канал Readovka.
11 июля в агрогородке Александрия сильный ветер поднял в небо несколько надувных батутов. В результате пострадали трое взрослых и два ребенка. ЧП произошло из-за неправильной установки аттракционов.
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