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Общество
Защита для прокурора: власти вновь показали озабоченность по делу Алексея Навального
6 февраля, 2021 14:34
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Вовлеченная в судебный процесс над оппозиционером Алексеем Навальным прокурор Екатерина Фролова взята под государственную защиту. Теперь она будет передвигаться в сопровождении охранников.
Ранее прокурор выступала на заседании Симоновского суда, на котором рассматривался вопрос замены Навальному условного срока на реальный.
Как передает «Интерфакс», у властей нет официального комментария по поводу предпринятых в отношении Фроловой мер.
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