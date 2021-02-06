Защита для прокурора: власти вновь показали озабоченность по делу Алексея Навального

Общество

Вовлеченная в судебный процесс над оппозиционером Алексеем Навальным прокурор Екатерина Фролова взята под государственную защиту. Теперь она будет передвигаться в сопровождении охранников.

Ранее прокурор выступала на заседании Симоновского суда, на котором рассматривался вопрос замены Навальному условного срока на реальный.

Как передает «Интерфакс», у властей нет официального комментария по поводу предпринятых в отношении Фроловой мер.