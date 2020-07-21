Защищавшим свой дом от вандалов американцам предъявлены обвинения

Общество

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Семейной паре из Сент-Луиса предъявлено обвинение в том, что муж и жена направили оружие на протестующих из движения Black Lives Matter. Пара вышла на защиту своего особняка, вооружившись автоматической винтовкой и пистолетом.

Главный прокурор Сент-Луиса обвинил белого мужа и его жену в незаконном использовании оружия и его демонстрации во время акции протеста против расовой несправедливости. Также Марку и Патриции Макклоски предъявлено обвинение в совершении правонарушения, связанного с нападением четвертой степени.

Окружной прокурор Ким Гарднер заявил, что из-за действий Макклоски могла возникнуть рискованная ситуация во время ненасильственного протеста.

«Запрещено размахивать оружием таким угрожающим образом, в городе Сент-Луис это незаконно», - сообщил Гарднер.

Адвокат пары Джоэл Шварц назвал решение выдвинуть обвинения «разочаровывающим». Также действия Гарднера осудили несколько республиканских лидеров, включая президента Дональда Трампа, губернатора Миссури Майка Парсона и сенатора Джоша Хоули. Последний призвал генерального прокурора Уильяма Барра провести расследование в отношении Гарднера. Парсон отметил, что даже если пару действительно осудят, вероятнее всего, семья Макклоски будет помилована.

Марк и Патриция Макклоски работают адвокатами по телесным повреждениям, им обоим около 60 лет. Пара проживает в особняке на частной улице. Они заявляют, что вышли к дверям своего дома с оружием в руках после того, как услышали шум на улице и увидели, что толпа демонстрантов сломала забор и вошла на частную территорию.

Лидер протестной акции, преподобный Дэррил Грей, заявляет, что ворота были открыты, и что протестующие их не повредили, передает South China Morning Post.

Протестующие направлялись к дому мэра города, который проживает дольше по улице.