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Защищаться от радиации в России придумали с помощью стекол

Артем Денисов
17 ноября, 2020 01:28
2 мин
радиация
Фото: pixabay.com

Ученые Уральского федерального университета имени Ельцина создали стекла для радиационной защиты, которые втрое эффективнее существующих аналогов.

В их составе - соединения элементов с высоким атомным номером. Стекла применяются для защиты персонала от излучения на объектах ядерной энергетики и промышленности, в лабораториях и медицинских центрах.

По словам экспертов, эксперименты показали превосходные экранирующие свойства таких стекол: массовый коэффициент ослабления, длина свободного пробега, слой десятикратного ослабления и другие их радиационные характеристики превосходят параметры материалов, традиционно применяющихся в радиационной защите – бетона и свинца.

Ученые намерены продолжить исследования радиационных свойств новых материалов для разработки компонентов систем защиты от излучения, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасности черники, клюквы, грибов и других «даров леса» из-за их предрасположенности к накоплению радиации. Указанные продукты больше других способны накапливать радионуклиды и почти каждый год их выявляют на рынках и изымают из продажи.

темы
технологии
россия
радиация
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