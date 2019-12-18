Итальянские фашисты пробили цензуру Facebook

На днях римские судьи вынесли решение, которое вполне можно назвать сенсационным, учитывая то, кто был истцом по делу, кто – ответчиком, и каков был результат. Иск подало итальянское ультраправое движение CasaPound, чья страница в Facebook была заблокирована администраторами соцсети «за разжигание».

«Людям и организациям, которые распространяют ненависть или нападают на других… не место в Facebook и Instagram», – если верить итальянской газете La Repubblica, именно с такой формулировкой в сентябре забанили страницы CasaPaund и другого крайне правого движения Forza Nuova («Новая сила»), а также личные аккаунты лидеров движений.

Одному из обиженных, Casa Pound, внезапно повезло. Суд принял сторону правых ультрас, и постановил: компания Марка Цукерберга должна не только снять блокировку, но и выплатить по 800 евро за каждый день «простоя» аккаунта. Поскольку решение о блокировке было принято в сентябре, а суд вынес вердикт 12 декабря, то за это время набежало порядка 70 тысяч евро

В Facebook на это отреагировали, скажем так, сдержанно. «Нам известно о решении Гражданского суда Рима, и мы внимательно его изучаем», – цитировало заявление компании итальянское издание Il Messaggero.

Указанная сумма, даже если к ней приплюсовать 15 тысяч евро судебных издержек – это бесконечно малая величина для компании с оборотом в 50 млрд евро. Но важна политическая составляющая процесса. Очень похоже, что с точки зрения Facebook здесь имеет место то, что один идеолог и лидер крайне левых называл «формально правильно, а по существу издевательство».

«Блокировку Casapound «противоречит плюрализму», поскольку «она исключает или сильно суживает возможность» для движения «выражать свои собственные политические взгляды», – цитировала решение суда газета Il Messaggero.

Политические взгляды CasaPound весьма специфичны. Оппоненты их называют либо просто фашистами, либо поклонниками дуче Муссолини, пытающимися адаптировать «старую правую» к эпохе постмодерна. Сами себя они иногда именуют «крайними центристами», а пантеон героев у них довольно пестрый – от вполне ожидаемых Габриэле д’Аннунцио и Карла Шмитта до совершенно неожиданных Маяковского, Рэя Брэдбери, битника Джека Керуака и персонажа комиксов Корто Мальтезе. В публичных высказываниях можно найти то же, что и у вполне системных европейских популистов: евроскептицизм, призывы поставить заслон «понаехавшим» и т.п.

Но что есть, то есть – лидер движения Джанлука Ианноне не скрывает своего восхищения Бенито Муссолини, а флаг CasaPound вызывает вполне понятные ассоциации c другим европейским режимом. А американский поэт Эзра Паунд, в память о котором названо движение (Casa Pound – «Дом Паунда»), с одной стороны, конечно, общепризнанный гений и столп модернистской литературы, а с другой – поклонник Муссолини и убежденный фашист

Италия вообще отличается терпимостью к собственному прошлому, к которому здесь относятся по-хозяйски. Итальянцы собственными силами свергли дуче, сами повесили его вверх ногами, страна избежала союзной оккупации и обошлась без денацификации. Уже в 1946 появилась партия Movimento Sociale Italiano («Итальянское социальное движение», MSI), которое вплоть до названия возводило себя к марионеточной Итальянской социальной республике, она же Республика Сало. Были, конечно, и возмутители спокойствия, вроде князя Юнио Валерио Боргезе, который чуть не устроил фашистский путч в 1970 году, и уличных правых радикалов «свинцовых 70-х».

Но та же MSI спокойно просуществовала в легальном поле до середины 1990-х, в том числе в качестве парламентской партии, и мутировала в умеренно-правых союзников Сильвио Берлускони (уже не существующий «Национальный альянс», или ныне заседающие в парламенте «Братья Италии»). К примеру, мэр Рима в 2008-13 годах Джанни Алеманно, как раз из таких: зять уличного бойца Пино Раути, носил на шее кельтский крест, состоял в «Социальным движении», что не помешало ему стать уважаемым системным политиком. Сейчас, правда, Алеманно сидит, но вовсе не за экстремизм, а за коррупцию и связи с римской Mafia Capitale.

Ни в чем подобном не замеченный политический вундеркинд Луиджи ди Майо – 33-летний глава МИД и один из лидеров популистского «Движения 5 звезд» – сын лидера местной ячейки «Итальянского социального движения».

Все вышесказанное, собственно, сводилось к тому, что Италия – страна политически специфическая, в том числе и на фоне коллег по Евросоюзу. Поэтому удивляться вердикту римского гражданского суда по делу «CasaPound против Facebook» особо не стоит. Хотя, конечно, активисты «Дома Паунда» – радикалы и по итальянским меркам

Вопрос в другом. Что итальянцу нормально, то нам – каково? Насколько итальянский казус можно соотнести с нашими реалиями?

В России с противодействием политическому экстремизму явно проблем нет – за публичные призывы, как известно, полагается уголовная статья, за демонстрацию соответствующей символики – статья административная. Проблема была противоположной – как оградить граждан от «эксцессов исполнителей», готовых разглядеть пропаганду нацизма даже в плакате Кукрыниксов или в кадрах «Списка Шиндлера». Для того чтобы избежать такого рвения не по уму, Роскомнадзор и опубликовал в 2015 разъяснение о «демонстрации без цели пропаганды», а Госдума в ноябре этого года приняла закон на ту же тему.

Проблема иная. Существуют – и существуют вне российской юрисдикции – социальные сети, тот же Facebook. «Контора Цукерберга» ведет довольно странную цензурную политику – общеизвестно, что там банят за использование шутливого прозвища украинцев, которое использовал и Гоголь, зато на откровенно русофобские высказывания зачастую смотрят сквозь пальцы.

Допустим, некие люди или организации распространяют ненависть к России, или, допустим, восхваляют Гитлера и Бандеру с Шухевичем – имеет ли смысл в таком случае требовать через российский суд от Facebook блокировки соответствующих аккаунтов?

Прецеденты судов с соцсетью имели место. Так, к примеру, в апреле этого года «Интерфакс» сообщил, что мировой суд Таганского района Москвы назначил Facebook штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России. Оштрафовали аж на 3 тысячи рублей – как подсчитали в Сети, это примерно 0,000212088927473% от годовой прибыли компании Facebook. Причем, как стало известно уже в сентябре, Facebook отказался выплатить эти три тысячи. Как отмечал тогда «Коммерсантъ», для взыскания денег с компании, у которой нет офиса в России, придется возбуждать дело в калифорнийской юрисдикции.

Кому удается эффективно воздействовать на Facebook, так это американским властям, и безо всяких судебных решений. Так, в июле этого года Forbes сообщил, что Федеральная торговая комиссия (FTC) Соединенных Штатов заключила с Facebook соглашение, по которому компания заплатит штраф в размере 5 млрд долларов. Штраф, как говорится в сообщении FTC, наложен за то, что компания обманывала пользователей о том, как они контролируют конфиденциальность своих данных.

Что касается незаконного контента, то в октябре Европейский суд вынес решение, в котором говорится: страны ЕС могут требовать от Facebook удаления такого контента из социальной сети, причем из аккаунтов, зарегистрированных как в Евросоюзе, так и в других регионах мира. В Facebook тогда огрызнулись, заявив, что решение Евросуда «подрывает устоявшийся принцип, согласно которому одна страна не имеет права распространять свои законы, затрагивающие свободу слова, на другую страну». Wall Street Journal отметила, что корпоративный гигант, управляющий соцсетью, «сталкивается с растущим регулятивным давлением» по обе стороны Атлантики. Отмечалось, что Facebook уже выполняет требования отдельных государств по удалению определенного контента в соответствии с их внутренним законодательством, правда оставляет похожий контент за пределами этих стран.

Нельзя, конечно, сказать, что все соответствующие запросы России «отправляются в игнор» администраторами соцсети. К примеру, в июне Роскомнадзор сообщил, что Facebook исполнил требование Генпрокуратуры России и ограничил доступ к изображению в соцсети, оскорбляющему государственные символы нашей страны. На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове «Россия», уточнили в Роскомнадзоре

Но, в целом, как отмечал в сентябре источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, Facebook реже других исполняет решения российских властей об удалении незаконного контента. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность взыскания штрафа с иностранного лица, у которого нет активов в России, на основе международного договора, пояснила тому же изданию управляющий партнер коллегии «Барщевский и партнеры» Анастасия Расторгуева. Но проблема в том, что Facebook действует в американской юрисдикции, а с США Россия не подписала ни одной конвенции о признании и исполнении судебных решений. Следовательно, у нашей Федеральной службы судебных приставов нет никаких полномочий в Штатах.

Напрашиваются три выхода

Либо «стрельба по площадям», то есть тотальная блокировка той или иной соцсети или введение аналога «китайского файерволла». Но пока решение о блокировке Facebook не обсуждается, утверждал источник «Коммерсанта». К тому же, любое решение о тотальной блокировке соцсети будет явно непопулярной мерой – но это отдельная тема для разговора.

Второй вариант – сохранение статус-кво, разруливание в ручном режиме каждого случая появления незаконного контента. Но, как мы видим, это малоэффективно.

Третий вариант – это разрешение вопросов на основе международных конвенций. Нечто подобное уже существует – но не совсем то, что нужно. 2 июля 2019 года этого года в Гааге в рамках конференции по международному частному праву подписан акт о принятии «Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам». Россия ее подписала.

Но, как пояснил Forbes, документ распространяется на гражданские и коммерческие иски и не касается межгосударственных отношений или отношений граждан и компаний с органами власти или государством в целом. С 1971 года действует конвенция «О признании и исполнении иностранных судебных актов по гражданским и торговым делам», но ее ратифицировали всего пять стран. Список довольно неожиданный: Албания, Кипр, Кувейт, Нидерланды и Португалия

Двусторонние соглашения об исполнении судебных решений Россия подписала с несколькими странами – кстати, с той же Италией, а также с Грецией, Индией, Испанией, Кипром, Китаем и странами Прибалтики. Ни с Великобританией, ни с Великобританией, ни с США таких соглашений нет. А ведь в решении двусторонних юридических вопросов, как в танго, требуется пара – иначе не вытанцовывается.

Автор: Виктор Поздняк