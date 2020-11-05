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Зарубежные интернет-компании могут начать штрафовать за цензуру российских СМИ

Антон Мельников
5 ноября, 2020 09:38
2 мин
Pixabay
Pixabay

Иностранные интернет-компании, такие как Facebook, Google и Twitter, могут начать штрафовать за то, что они подвергают цензуре некоторые российские СМИ.

С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), письмо с инициативой направлено в Минцифры РФ. Штраф может составить до 10 млн рублей. Кроме того, рассматривается возможность принудительного ареста счетов таких компаний.

Зарубежные компании Facebook, Google и Twitter, согласно заявлению главы АППСИМ Владимира Зыкова, ограничивают доступ к публикациям порядка 20 СМИ России. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

В предложении АППСИМ предлагается изменить статью 13.16 КоАП, чтобы «добавить на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 млн рублей до 1% международной выручки».

В ассоциации добавили, что сейчас максимальный штраф, который грозит зарубежным юрлицам за цензуру, составляет всего 10 тысяч рулей. По мнению АППСИМ, такая сумма для иностранных корпораций ничтожно мала, передают «Известия».

темы
соцсети
штрафы
Google
цензура
Facebook
Twitter
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