Зарубежные интернет-компании могут начать штрафовать за цензуру российских СМИ

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Иностранные интернет-компании, такие как Facebook, Google и Twitter, могут начать штрафовать за то, что они подвергают цензуре некоторые российские СМИ.

С таким предложением выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), письмо с инициативой направлено в Минцифры РФ. Штраф может составить до 10 млн рублей. Кроме того, рассматривается возможность принудительного ареста счетов таких компаний.

Зарубежные компании Facebook, Google и Twitter, согласно заявлению главы АППСИМ Владимира Зыкова, ограничивают доступ к публикациям порядка 20 СМИ России. Среди них РИА «Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

В предложении АППСИМ предлагается изменить статью 13.16 КоАП, чтобы «добавить на иностранных юридических лиц наложение штрафа от 10 млн рублей до 1% международной выручки».

В ассоциации добавили, что сейчас максимальный штраф, который грозит зарубежным юрлицам за цензуру, составляет всего 10 тысяч рулей. По мнению АППСИМ, такая сумма для иностранных корпораций ничтожно мала, передают «Известия».