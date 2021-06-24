Зарплата не начисляется, стаж не идет: власти раскрыли условия отстранения от работы непривитых от коронавируса
В оперативном штабе Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников. В случае отказа от прививки человека не допускают к работе на весь период эпиднеблагополучия.
Обязательная вакцинация затрагивает самозанятых, а также работающих удаленно. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.
Отказавшемуся прививаться сотруднику не начисляется заработная плата. Время отсутствия на работе не включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, сообщает РИА Новости.
Напомним, обязательная вакцинация части населения введена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областях, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе и на Сахалине, а также в Краснодарском крае. В основном она затрагивает те сферы, где больше всего контактов с людьми.