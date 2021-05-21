Запущена «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

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В России 21 мая запущен новый ресурс в интернете под названием «Мошеловка».

Сайт создан для борьбы с мошенничеством. Теперь жертвы аферистов смогут сообщать об обмане и получить алгоритм действий, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Информацию будут систематизировать эксперты и волонтеры, а сообщения будут передаваться в Центробанк и правоохранительные органы.

Как сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, не редко люди, которые стали жертвами мошенников, не знают, куда обращаться и как себя вести. Согласно мониторингу, большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, что российские мошенники придумали новый способ быстрого отъема денег у населения. Они предлагают открыть вклад под высокий процент и высылают жертве ссылку на «сайт онлайн-банка».