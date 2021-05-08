Запретит ли Россия E171? Европа признала добавку опасной при накоплении в организме

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась проверить пищевую добавку E171. Поводом стало заявление Европейского агентства по безопасности продуктов питания о том, что при накоплении в организме она может менять ДНК клеток.

Попова поручила дополнительно изучить все пищевые добавки с диоксидом титана, пишет РБК.

В 2019 году Роспотребнадзор проводил оценку диоксида титана в составе пищевой добавки и установил возможные риски для него только в наноформе.

«В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказано в сообщении.

В 2019 ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что добавка на основе наночастиц Е171 приводит к изменениям в кишечнике вплоть до образования рака.

Недавно ученые сделали новое резонансное заявление: исключать опасения по поводу генотоксичности пищевой добавки нельзя. Кроме того, невозможно рассчитать безопасный уровень потребления диоксида титана.

E171 широко используется при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, содержится в пищевой продукции белого цвета - выпечке, соусах, салатах.