Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Запретит ли Россия E171? Европа признала добавку опасной при накоплении в организме

Лилия Караева
8 мая, 2021 18:25
2 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 18:25
2 мин
Лаборатория
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась проверить пищевую добавку E171. Поводом стало заявление Европейского агентства по безопасности продуктов питания о том, что при накоплении в организме она может менять ДНК клеток.

Попова поручила дополнительно изучить все пищевые добавки с диоксидом титана, пишет РБК.

В 2019 году Роспотребнадзор проводил оценку диоксида титана в составе пищевой добавки и установил возможные риски для него только в наноформе.

«В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц», - сказано в сообщении.

В 2019 ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что добавка на основе наночастиц Е171 приводит к изменениям в кишечнике вплоть до образования рака.

Недавно ученые сделали новое резонансное заявление: исключать опасения по поводу генотоксичности пищевой добавки нельзя. Кроме того, невозможно рассчитать безопасный уровень потребления диоксида титана.

E171 широко используется при производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, содержится в пищевой продукции белого цвета - выпечке, соусах, салатах.

Поделиться
ТЕГИ
Роспотребнадзор
Анна Попова
Пищевая добавка
E171
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!