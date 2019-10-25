Запрет огласки подростковой преступности – не выход

Надо признать, что массовые публикации о преступлениях и правонарушениях, которые совершают подростки, отчасти стимулируют их сверстников подражать «героям». Но запретом дело не решить.

Генеральная прокуратура родила очередную яркую идею: запретить СМИ публиковать сведения о преступлениях, которые совершают несовершеннолетние. Сейчас подобные запреты приходится оформлять косвенным путем, через выявление пропаганды насилия – так, на востоке страны заблокировано порядка 7 тысяч сайтов, пропагандировавших так называемое движение «А.У.Е.».

Понятно, что защитники свободы слова восприняли эту инициативу в штыки. Тем более что существующий сейчас запрет, например, на указание способа самоубийства фактически не работает – обычно из текста новости несложно понять, в чем тут дело. Да и как быть, если, например, какой-то район терроризирует группа подростков – не сообщать об этом жителям?

Да и кто сказал, что прокуратура на этом остановится? Следом придется запрещать книги – «Тимур и его команда», «Оливер Твист», «Гекльберри Финн», «Республика ШКИД», «Повелитель мух» пойдут на свалку или обзаведутся нелепым лейблом «18+». Постоянный пересмотр прошлого – симптом того, что чего-то не хватает в настоящем. Например, мозгов.

Между Вертером и Карениной

Тем не менее проблема существует: когда о каком-то явлении начинают массово писать, оно становится более популярным. Статистики на тему соотношения числа публикаций в СМИ и числа происшествий существует очень много, и каждый найдет подсчеты, подтверждающие именно его точку зрения. Впервые такая закономерность была обнаружена 245 лет назад, с выходом книги «Страдания молодого Вертера» – тогда по Германии прокатилась волна «романтических» самоубийств. Но, с другой стороны, через 99 лет «Анну Каренину» тоже прочитала вся грамотная Россия, но на железнодорожных станциях очередей под колеса как-то не наблюдалось.

Как видим, все дело не в факте самоубийства главного героя, а в способе его подачи. Гёте романтизирует гибель Вертера, Толстой показывает изнанку ее поступка, хотя никакого смакования мучительной гибели под поездом у него нет.

Интересно, что после экранизаций романа Толстого, где не показывалась грязная сторона смерти героини, действительно отмечался рост числа железнодорожных трагедий. То есть под поезд прыгают женщины, которые книгу не читали, а посмотрели костюмированную мелодраму!

Вместо запрета

Тем не менее полный запрет принесет больше вреда, чем пользы.

Закрытость информации от широкой публики породит массовые фальсификации внутренних отчетов МВД: у высоких чинов уже не будет возможности проверить положение вещей по публикациям в СМИ

Уводя тему подростковой преступности из СМИ, мы тем самым отдаем ее в безраздельное пользование социальным сетям. Которые в некоторой степени этими подростками и контролируются, по крайней мере они производят заметную часть контента.

Малолетние преступники будут знать, что сведения об их «подвигах» не разойдутся даже по их городу, то есть даже в случае поимки об этом узнает очень узкий круг людей. Между тем лозунг «страна должна знать своих героев» остается актуальным: страх перед оглаской играет большую роль в психологии заметной части подростков.

Появится новый повод прессовать наши и без того уже запуганные и зашуганные средства массовой информации.

Поэтому имеет смысл предложить компромисс.

Достаточным будет обязательное маркирование подобных новостей пометкой «18+» и запрет именно на одобрение или смакование подробностей (увы, четкого определения тут быть не может, так что у экспертов прибавится работы). Кроме того, каждое сообщение о преступлении, совершенном подростком, должно сопровождаться указанием статьи УК, под которую предположительно подпадает данное деяние, и указанием максимального наказания по этой статье. Заодно и юридическую грамотность населения поднимем.

Что касается собственно юридической стороны вопроса, то мы почему-то боимся ввести административную, а возможно и уголовную ответственность для родителей малолетних преступников

Если бы папы и мамы знали, что компания, с которой связалось их дитятко, может привести на нары их самих, они бы несколько больше внимания уделяли своим не по годам изобретательным отпрыскам. Тут, опять же, важно не перегнуть палку (усыновление из детдомов при таких условиях станет слишком рискованным делом), но у нас есть огромный штат юристов и в Генпрокуратуре, и в МВД, и в Госдуме – их задача найти максимально корректные формулировки для такого закона.

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А вообще бессмысленно бороться с явлением, не обращая внимания на его причины. Основная причина подростковой преступности – бедность («мажоры» тоже не ангелы, но их «подвиги» не массовые, их можно отлавливать по одному). И если мы сумеем победить бедность, организованную в нашей стране во многом искусственно, когда у людей в провинции появится перспектива, никакие «А.У.Е.» не будут больше иметь влияния на молодежь: четкий путь к нормальной обеспеченной жизни практически всегда привлекательнее сомнительных подвигов и длительных отсидок.

Поэтому большим дядям надо не запреты новые придумывать, а воровать поменьше. Глядишь, и на инвестиции в Читу тогда деньги найдутся.