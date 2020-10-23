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Общество
Запрет на аборты в Польше поднял волну социального протеста
23 октября, 2020 16:27
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В Польше признали незаконными аборты, сделанные по причине обнаружения патологии плода. Резонансный вердикт вынес Конституционный суд.
Инициаторами слушаний выступили депутаты парламента,утверждающего, что евгенические аборты (по причине патологии) являются неуважением к норме жизни.
Против подобных выводов выступают в том числе и врачи, считающие, что подобный запрет скажется на психическом состоянии как детей, так и женщин.
Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на польский Минздрав, из 1,1 тыс. абортов, на которые решились женщины Польши в 2019 году, 1 074 были сделаны из-за выявления патологии плода — это 98% от общего числа.
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