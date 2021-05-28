Запрещенная речь: ученому не позволили выступить на международном саммите в Санкт-Петербурге

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79-летнему ученому Валерию Митько не позволили выступить на Международном арктическом саммите в Санкт-Петербурге. Его речь вырезали и объяснили, что она «политическая».

Митько записал видеообращение к участникам саммита. Оно должно было прозвучать 27 мая.

В обращении Митько говорил, что не может участвовать в саммите лично «в связи с абсурдным обвинением в госизмене». В итоге речь убрали из программы, сообщает команда «Команда 29», опубликовавшая запрещенное обращение.

Ученый с 2016 года преподавал в Даляньском морском университете в Китае. В 2020 году против него возбудили уголовное дело о госизмене. В России полагают, что он продавал секретную информацию китайским спецслужбам. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.