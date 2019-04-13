Заплаканные глаза и болезненный вид

В Москве, на ВДНХ прошел ежегодный фестиваль японской культуры Hinode Power Japan.

Нынешнее, уже 8-е по счету мероприятие состоялось в рамках перекрестного года культуры Россия–Япония и стало одним из главных российских событий, посвященных японской популярной культуре. Инициатором фестиваля выступила группа компаний «Японский дом», более 40 лет продвигающая мероприятия и проекты, посвященные знакомству с Японией – сначала в СССР, а затем и в России.

По словам директора по специальным проектам культурно-делового центра «Японский дом» и председателя оргкомитета выставки господина Иори Эндо за годы существования фестиваль действительно стал другим. Даже название изменилось.

- Вначале наш фестиваль назывался просто «Hinode», то есть «восход» в переводе с японского, - отмечает он. - Семь лет спустя он даже носит другое имя, - Hinode Power Japan, - и это для нас больше, чем просто фестиваль. Он вносит большой вклад в развитие и укрепление японо-российских отношений.

Особое место среди гостей фестиваля в этом году заняли мастер - классы «Секреты японского макияжа» от Мори Мисаки. 35-летняя японка, выглядящая на восемнадцатилетнюю от силы, девушку, рассказывает, что она – частый гость мероприятия и уже приезжает в гостиницу Космос как к себе домой.

- Я обожаю ВДНХ, - восклицает она. - У нас в Японии таких больших территорий и парков нет. Когда я стою под памятником «Рабочего и колхозницы» на входе у меня просто захватывает дух. Хочется разбежаться и полететь… так все грандиозно и монументально.

За четыре года, как Мори приезжает в Россию, у нее появилось много друзей, поклонников и учеников. Она часто переписывается с ними, а у себя в Японии ведет ютуб-канал, в котором делится всеми впечатлениями о своих передвижениях по России.

Сегодня на фестивале девушка поделилась с россиянами секретами необычного японского макияжа, под названием yami.

- На японском это слово означает «страдание» и дословно такой макияж можно перевести как «макияж страдающей девы», - смеется она. - Почему он стал так популярен в Японии и уже два года на пике популярности, я и сама не могу толком обьяснить. В Японии крайне актуально искусство анимэ и его персонажи, которые выглядят больными задохликами (авторская правка) – весьма привлекательны для зрителей. Их больше любят чем здоровых и устремленных. Отсюда, думаю и пошло.

Фишка данного мэйка - в заплаканном и нездоровом в целом, облике. Это покрасневшие, опухшие и словно не выспавшиеся глаза, и бледная кожа, и нахмуренные брови. В целом, такой «стиль» можно назвать болезненным макияжем.

- Но так красятся далеко не все японцы, - успокаивает Мори. - В целом японский макияж подчеркивает гладкую и чистую кожу, но при этом требует высокого мастерства исполнения. Он настолько неброский, что создается ощущение его отсутствия. Надо сказать, что полный классический мейк носили исключительно полноправные гейши. Подобный образ сохранился и по сей день только в фотосессиях и театральных постановках.

Девушка, кстати, отмечает хорошую осведомленность россиянок относительно yami. Говорит, что ехала всех удивить, а оказывается, у нас уже об этом все слышали…