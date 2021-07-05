«Запертые» на Кубе россияне заявляют об отсутствии симптомов коронавируса
Большинство из 150 российских туристов, изолированных на Кубе, не наблюдают у себя симптомов коронавируса. Также они заявили, что были привиты перед вылетом, имели при себе свежие результаты ПЦР-исследований и справки о наличии антител.
Ранее сообщалось, что 150 российских туристов были изолированы в отелях на Кубе из-за полученных положительных результатов ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции по прилету.
Однако россияне, прилетевшие на Кубу, сделали, как и положено, не позднее чем за 72 часа до вылета тесты на коронавирус и получили отрицательный результат. Большинство пассажиров были привиты и имеют на руках COVID-паспорта
Также, сидящие в изоляции на Кубе россияне, в половине выданных справок с результатами местных тестов не обнаружили, на какой возбудитель делался ПЦР-тест, пишут «Известия».