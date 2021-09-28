Заммэра Владимир Ефимов рассказал о строительстве новой школы в «Сколкове»
Скоро в инновационном центре «Сколково» появится новая инновационная школа. Проект обещает быть масштабным – по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, территория школы займёт не менее 13 тысяч квадратных метров, а обучаться там смогут 825 учеников.
В июле текущего года на сайте torgi.gov.ru появился проект новой школы, которая должна разместиться на базе образовательного центра «Сколково». При этом в процессе подготовки проекта упор делался на то, что школа должна быть с уклоном на инновации. Победитель торгов за право реализации проекта должен был подписать с Москвой концессионное соглашение на 25 лет. Им стал АНО «Центр развития результативного образования».
«Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объём частных инвестиций составит не менее 2 млрд рублей», – отметил Владимир Ефимов.
Инвестор не только спроектирует и построит школу, но и оснастит её оборудованием и будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание объекта, добавил вице-мэр.
Модель государственно-частного партнёрства позволит максимально эффективно использовать ресурсы и реализовывать выдающиеся архитектурные проекты с минимальными рисками, отмечают эксперты.
Это выгодная для обеих сторон модель государственно-частного партнёрства, так как концессии позволяют в равной степени учитывать интересы города и бизнеса. На данный момент это уже третья концессия, заключенная в столице с начала года.