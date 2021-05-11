Замкнутый шизоид: психолог рассказал о психотипе «казанского стрелка»

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Известный социальный психолог нашел общее между массовыми расстрелами в российских школах. По мнению Алексея Рощина, директора Центра социологии и социальной психологии при Московском институте экономики и управления в промышленности, всех убийц, начиная с «московского стрелка» и заканчивая сегодняшней трагедией в Казани, объединяет одна черта.

«Бросается в глаза их замкнутость, одиночество. И Сергей Гордеев (2014 год, Москва, школа в Отрадном, убил учителя, охранника школы и тяжело ранил полицейского), и Владислав Росляков (2018, Керчь, техникум, убиты 21 человек, пострадало 67), и Ильназ Галявиев (сейчас наблюдаем) – все были похожи: нелюдимые, «странные», не имеющие друзей, окружающие или подтрунивают, или сторонятся. В общем – шизоиды», - написал Рощин на своей странице в Facebook.

Как отметил эксперт, знаменитый австрийский психолог Кречмер сравнивал людей такого психотипа с «римскими виллами, которые полностью закрыты и кажутся необитаемыми, не видно ни огонька, не слышно ни звука, ни шороха – в то время как внутри них, возможно, идут самые пышные оргии».

При этом, по оценке Рощина, во многом убийцы отличаются друг от друга. «Росляков был троечник, безотцовщина с матерью-уборщицей; Галявиев – оболтус, но из полной семьи, с матерью и отцом, свой техникум он, похоже, бросил еще осенью; а вот Гордеев – наоборот: полный отличник, победитель олимпиад, спортсмен-разрядник, и тоже из полной семьи, находящийся под плотной опекой отца, который делал из него «настоящего мужчину».

Однако, как считает эксперт, в глаза бросается одна главная их общая черта: до них никому не было дела.

«В общем, именно такие вот дикие происшествия на миг приоткрывают для нас реальную картину – общество, в котором никому ни до кого НЕТ ДЕЛА. А ведь как раз на тихих шизоидов стоило бы обращать внимание, играть с ними, завоевывать их доверие, стараться их понять, пробиваться сквозь их защиту… Хотя бы из чувства самосохранения», - заключил психолог.