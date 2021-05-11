Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Замкнутый шизоид: психолог рассказал о психотипе «казанского стрелка»

Мария Кузьмина
11 мая, 2021 21:12
2 мин
Мария Кузьмина
11 мая, 2021 21:12
2 мин
соцсети
соцсети

Известный социальный психолог нашел общее между массовыми расстрелами в российских школах. По мнению Алексея Рощина, директора Центра социологии и социальной психологии при Московском институте экономики и управления в промышленности, всех убийц, начиная с «московского стрелка» и заканчивая сегодняшней трагедией в Казани, объединяет одна черта.

«Бросается в глаза их замкнутость, одиночество. И Сергей Гордеев (2014 год, Москва, школа в Отрадном, убил учителя, охранника школы и тяжело ранил полицейского), и Владислав Росляков (2018, Керчь, техникум, убиты 21 человек, пострадало 67), и Ильназ Галявиев (сейчас наблюдаем) – все были похожи: нелюдимые, «странные», не имеющие друзей, окружающие или подтрунивают, или сторонятся. В общем – шизоиды», - написал Рощин на своей странице в Facebook.

Как отметил эксперт, знаменитый австрийский психолог Кречмер сравнивал людей такого психотипа с «римскими виллами, которые полностью закрыты и кажутся необитаемыми, не видно ни огонька, не слышно ни звука, ни шороха – в то время как внутри них, возможно, идут самые пышные оргии».

При этом, по оценке Рощина, во многом убийцы отличаются друг от друга. «Росляков был троечник, безотцовщина с матерью-уборщицей; Галявиев – оболтус, но из полной семьи, с матерью и отцом, свой техникум он, похоже, бросил еще осенью; а вот Гордеев – наоборот: полный отличник, победитель олимпиад, спортсмен-разрядник, и тоже из полной семьи, находящийся под плотной опекой отца, который делал из него «настоящего мужчину».

Однако, как считает эксперт, в глаза бросается одна главная их общая черта: до них никому не было дела.

«В общем, именно такие вот дикие происшествия на миг приоткрывают для нас реальную картину – общество, в котором никому ни до кого НЕТ ДЕЛА. А ведь как раз на тихих шизоидов стоило бы обращать внимание, играть с ними, завоевывать их доверие, стараться их понять, пробиваться сквозь их защиту… Хотя бы из чувства самосохранения», - заключил психолог.

Поделиться
ТЕГИ
Стрельба
Расстрел
Казань
Трагедия
Психолог
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!