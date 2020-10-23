Замглавы Московской таможни попался на взятке в полмиллиона рублей

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Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни Сергея Цуканова при получении взятки в 500 тысяч рублей.

По предварительным данным, Цуканов взялся решить проблему ООО «Меховой мир»: товар компании был задержан на таможне. За услугу он потребовал 500 тысяч рублей.

Проблему Цуканов решил и 22 октября встретился с представителями «Мехового мира», чтобы получить деньги за проделанную работу.

Однако в момент передачи денег таможенника задержали сотрудники ФСБ, которые с самого начала контролировали сделку, сообщает телеграм-канал «112».

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