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Замглавы Московской таможни попался на взятке в полмиллиона рублей

Дмитрий Байков
23 октября, 2020 12:54
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фото: Flickr

Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни Сергея Цуканова при получении взятки в 500 тысяч рублей.

По предварительным данным, Цуканов взялся решить проблему ООО «Меховой мир»: товар компании был задержан на таможне. За услугу он потребовал 500 тысяч рублей.

Проблему Цуканов решил и 22 октября встретился с представителями «Мехового мира», чтобы получить деньги за проделанную работу.

Однако в момент передачи денег таможенника задержали сотрудники ФСБ, которые с самого начала контролировали сделку, сообщает телеграм-канал «112».

Ранее сообщалось, что социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски обнаружил прямую связь между избыточным весом членов правительства и уровнем коррупции в стране.

темы
Россия
общество
ФСБ
взятка
таможня
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