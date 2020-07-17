Заместителем председателя Верховного суда избрана однокурсница Владимира Путина

Общество

ОБхединенная пресс-служба судов Санкт-петербурга

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации утвердила Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации.

Ирина Подносова была единственной судьей, подавшей заявление на занятие поста руководителя коллегии ВС РФ по экономическим спорам. Решени об утверждении кандидатуры было принято единогласно.

Тот факт, что сын судьи работает адвокатом в одном из ведущих адвокатских образований страны, а также привлечение родственников судьи к ответственности за нарушение ПДД утверждению кандидатуры не помешало. Привлечение брата мужа судьи к ответственности по ст. 167 УК РСФСР также не повлияло на решение в связи с декриминализацией деяния во время преобразований в стране, сообщает издание legal.report.

Ирина Подносова получила образование в Ленинградском государственном университете имени А. А. Жданова по специальности «правоведение». Она является однокурсницей президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что суд приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова к трем годам условно и штрафу.