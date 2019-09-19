Российский суд можно от души поздравить. Он вошел в историю. Такого дела еще не было, возможно, не только у нас в стране, но и за рубежом. Столь ничтожного, глупого, несправедливого. Когда фигуранта дела, точнее, участника странной и нелепой истории, лишили свободы на три с половиной года.

Просто так. Ни за что, ни про что.

Обстоятельства судебного дела известны. Но на всякий случай вкратце повторю. 3 августа, когда в Москве проходила несогласованная акция протеста, 23-летний актер Павел Устинов стоял, держа в руках мобильный телефон, возле метро «Пушкинская». К своему несчастью, он чем-то не понравился сотрудникам Росгвардии, которые подлетели к нему, повалили на тротуар и стали избивать дубинками.

Устинов не понял, что произошло. Он просто опешил. Не ругался, не сопротивлялся. Кстати, и политикой не интересовался. Но росгвардейцы его колотили. Очень усердно, я бы сказал даже самозабвенно. Настолько, что из стражей порядка (определение в данном случае, конечное, условное) вывихнул себе плечо

Сделал это сам, без помощи Устинова. Это видно и очевидно. Но росгвардеец – старший сержант Александр Лягин – подал на Устинова в суд. Неужто сам? Но сдается, с чьей-то уверенной «подачи.

Лягин утверждал, что Устинов «выкрикивал лозунги оскорбительные в сторону власти. Был активным участником. Нельзя было допускать, чтобы он стоял скандировал, надо было пресечь это».

Росгвардеец – примите наши сочувствия! – сообщил, что «почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он (Устинов – В.Б.) движение совершил».

На будущее: жертва должна лежать неподвижно, когда ее ожесточенно бьют полицейские по всем частям тела. И, вероятно, даже, когда убивают

Остается, добавить, что автотравмированному росгвардейцу врачи поставили диагноз: «закрытый вывих левого плечевого сустава».

Устинов ничего противоправного не совершил. Но его не только избили, но и задержали. Потом в Тверском суде Москвы состоялся суд, приговоривший Устинова к трем с половиной годам лишения свободы.

Вердикт вынес федеральный судья Криворучко Алексей Вячеславович, который тоже вошел в историю.

Он сообщил, что Устинов признан виновным по статье 318 Уголовного кодекса РФ - «Применение насилия в отношении представителя власти». Криворучко также отметил, что среди доказательств были данные с камер уличного наблюдения. Но их не продемонстрировали. И потому возникают сомнения, были ли они вообще. А вот кадры задержания и избиения Устинова точно есть, но Криворучко их смотреть отказался. Хотя было ясно, что налицо нарушение статьи 286 УК РФ: «Превышение должностных полномочий». Напомню, что это – «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Следовательно, наказывать нужно было не Устинова, а квартет драчливых росгвардейцев. Впрочем, возможно, удары дубинкой по телу мирных граждан в России - это уже не нарушение закона, а просто профилактическая мера. Говорю об этом совершенно серьезно, ибо уверен, что сотрудникам Росгвардии и полиции даны «особые полномочия», особенно во время митингов и акций протеста. Что они и продемонстрировали на весь мир

Без сомнений, те же «особые полномочия» даны и судам – наказывать фигурантов дел – чаще мнимых, но по «полной программе». Кстати, в упомянутой 318-й статье есть пункт, позволяющий виновного в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья» представителя власти, наказывать «штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев», либо «арестом на срок до шести месяцев».

Однако судья Криворучко не стал «мелочиться». Впрочем, он даже проявил определенную доброту – обвинение просило для Устинова аж шесть лет колонии общего режима.

Дело журналиста Ивана Голунова никого и ничему не научило. Репрессивный аппарат, старый, скрипучий, но по-прежнему сильный, крутится, без разбора круша все подряд. Власть по-прежнему надеется запугать всех инакомыслящих. Случай с Устиновым показывает, что она уже дошла и до тех, кто вообще апатичен к политике

Как известно, вердикт Тверского суда вызвал широкий резонанс. Многие, в том числе, известные, уважаемые люди протестуют, поражаются несправедливости, которая, в отличие, прошлых резонансных дел, настолько явна, что замалчивать ее невозможно. И тем не менее…

Молчат депутаты Государственной думы и Совета Федерации, спикеры обеих палат, министры, генералы, прокуроры, юристы. А по телевизору все так же оживленно и бурно обсуждают положение на Украине и в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с актером Павлом Устиновым. Это обрадовало. Значит, главе государства иногда все-таки докладывают о происходящем в стране.

Но следующая часть информации Пескова озадачила. Он отметил, что Путин не в силах повлиять на решение суда и комментировать его.

Как это понимать? Гарант конституции остается бесстрастным, когда эта самая конституция грубо попрана – гражданин РФ незаконно задержан, и суд вынес в отношении него заведомо несправедливое решение? Не хочется думать, что президент согласен с этой вакханалией, но складывается именно такое впечатление…

Однако есть явные свидетельства того, что власть все же намерена проявить «милосердие». Недавно секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что видеозаписи задержания актера Павла Устинова доказывают его невиновность. Он назвал ситуацию с Устиновым «вопиющей несправедливостью».

Это не просто мнение. Это – решение Кремля, озвученное представителем партии власти. И заодно возможность хотя бы немного поднять авторитет «Единой России». Хотя вряд ли этой партии серьезно помогут такие «вливания».

Итак, посыл власти понятен: справедливость должна быть восстановлена. Впрочем, это нам так хочется. На самом деле надо лишь слегка замазать несправедливость

И тут все зашевелились.

Московская прокуратура по ходатайству адвоката Устинова Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения на подписку – с заключения на подписку о невыезде. Заявление будет рассматриваться завтра, 20 сентября. Однако уже сегодня нет сомнений, что его удовлетворят.

Заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову должно было пройти 23 сентября. Но оно перенесено на три дня позже. Думается, неспроста. Если бы дело Устинова не вызвало бы такого бурного резонанса, апелляцию бы спокойно отклонили. Но сейчас, когда страсти накалились до предела, следует принимать другое решение. Отсрочка взята для раздумий и ожидания команды «сверху».

Власть явно не захочет в очередной раз терять лицо. О репутации речь не идет – она давно упала до низшего предела

Значит, приговор Устинову все-таки будет. Возможно, небольшой. Скорее всего, условный. Если все-таки дело дойдет до полной реабилитации, это будет небольшое чудо.

В общем, за судьбу Павла Устинова следует беспокоиться гораздо меньше, чем за будущее других людей, осужденных по делам об участии в недавних митингах и несанкционированных акциях. Напомню, что, в частности, бизнесмен Данила Беглец, толкнувший полицейского, осужден на два года колонии. Машинист метро Кирилл Жуков получил три года колонии за то, что дернул за шлем полицейского. Программист Константин Котов, по словам сотрудников правопорядка, скандировавший лозунги и мешавший проезду транспорта, отправлен в колонию на четыре года.

Что будет с ними и другими осужденными?

Неведомо, но есть обнадеживающие факты. Сегодня программисту Айдару Губайдулину изменили меру пресечения, отпустив из СИЗО под подписку о невыезде. Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру, и сам Губайдуллин назвал это решение своей «маленькой победой»

Вопрос в том, грядут ли большие победы. И будут ли суды продолжать штамповать жесткие обвинительные приговоры и зачастую - без видимых на то причин.

Конечно, власть не уступит. И вряд ли будет осмотрительнее, Но, возможно, начнет хотя бы немного маневрировать. И прежде чем осуждать на три года ни за что, ни про что, все-таки подумает. Или для верности спросит мнение тех, кто сидит «наверху».