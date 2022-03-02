«Закрываем лавочку»: Алексей Венедиктов о будущем «Эха Москвы»
Главный редактор, совладелец и ведущий «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о том, как радиостанция попытается выкрутиться из положения, в котором оказалась.
«Если нам восстановят вещание, вы будете работать, как работали, не меняя редакционной политики. Если не восстановят вещание — закрываем лавочку. Ну а как?», - прокомментировал он ситуацию в разговоре со своими сотрудниками.
Венедиктов пояснил, что если редакция придумает, как ей удастся существовать внутри страны, создать какой-то медийный проект, значит, так оно и будет.
«Если мы найдем на него деньги, если мы найдем формат, который не существует еще, потому что мы не можем быть вторыми. Мы не можем имитировать кого-то», - цитирует главреда радиостанции Telegram-канал «Сказано на Эхе».
Ранее стало известно, что об отключении радиостанции «Эхо Москвы» от эфира доложили президенту РФ Владимиру Путину.