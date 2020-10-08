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Законопроект о коллекторах затронет взыскателей, банки и МФО

Артем Денисов
8 октября, 2020 05:18
2 мин
Госдума
Фото: Wikipedia

Работа над поправками к закону о защите прав и интересов граждан при возврате просрочки проходит последние процедуры согласований.

Как ожидается, документ убде внесен в Госдуму уже в октябре. Его доработанный вариант позволит сделать процедуру взыскания более прозрачной и понятной для граждан. В новом проекте закона удалось сохранить принципиальный момент, который содержался в предыдущем варианте: регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также микрофинансовые организации (МФО). Именно этот пункт вызывал сопротивление со стороны участников рынка.

Документ, разработанный Минюстом, предполагает, что для взаимодействия с должниками организации обязаны иметь соответствующее оборудование и программное обеспечение для записи всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение двух лет.

По предложению Минцифры, в процесс работы с просрочкой активно внедряется портал Госуслуг. При этом Центробанк поддерживает усиление контрольно-надзорных функций в области взыскания просроченной задолженности, пишут «Известия».

Ранее коллекторы разработали поправки к профильному законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую редакцию закона.

По мнению коллекторов, нынешняя версия закона дает преференции должникам. Коллекторы предложили законодательно запретить должникам вводить взыскателей в заблуждение и унижать их честь и достоинство.

темы
кредиты
коллекторы
мфо
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