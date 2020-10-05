Законно ли требовать справку о covid-19 у сотрудника? Минтруд попытался ответить

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Работодатель не имеет права требовать от сотрудников справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Минтруд.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Ответное письмо министерства на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева опубликовано в телеграм-канале парламентария.

«Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на covid-19, следовательно, как и самого прохождения теста, у работодателя не имеется», – говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что в целях определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель все же обязан обладать информацией о состоянии здоровья работников.

Ранее сообщалось, что россиян заставят путешествовать с тестами на коронавирус.