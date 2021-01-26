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Законно ли был задержан Алексей Навальный? Ответит суд

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 15:16
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 15:16
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На днях Московский областной суд рассмотрит жалобу на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

Она отметила, что рассмотрение состоится 28 января в два часа дня по Москве. Навальный хочет лично принять участие в заседании и уже просил об этом, передает ТАСС.

Ранее оппозиционера посадили в следственный изолятор на 30 суток. Позже стало известно, что у него ухудшилось состояние здоровья. Пока врачей к Алексею Навальному не пускают.

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задержание
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