Общество

На днях Московский областной суд рассмотрит жалобу на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

Она отметила, что рассмотрение состоится 28 января в два часа дня по Москве. Навальный хочет лично принять участие в заседании и уже просил об этом, передает ТАСС.

Ранее оппозиционера посадили в следственный изолятор на 30 суток. Позже стало известно, что у него ухудшилось состояние здоровья. Пока врачей к Алексею Навальному не пускают.