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В России на законодательном уровне пропишут нормы удаленной работы. О том, что это такое, как закон будет регулировать данный тип рабочих отношений, и в чем разница между удаленной работой, временной удаленной работой и комбинированной дистанционкой станет известно уже к концу ноября. Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Предполагается, что новые изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с первого января следующего года. В документе будут прописаны термины и дистанционной, и удаленной работы, также законодатели объяснят форматы трудовой деятельности, взаимодействия между работодателем и работником и возможность совмещения офисной и удаленной работы. Сообщается, что статья о сохранении зарплаты в случае перевода сотрудника на дистанционку, сохраняется. А максимальный срок перевода работников на «удаленку» составит полгода.

«Поправки ко второму чтению уже подготовлены, а стороны пришли к компромиссу. Новая редакция законопроекта учитывает интересы и работодателей, и профсоюзов», – цитирует РИА Новости Исаева.