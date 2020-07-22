По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Закон о патриотическом воспитании в школах официально принят Госдумой

Антон Мельников
22 июля, 2020 22:01
1 мин
a
Pixabay

В Государственной Думе прошло третье чтение поправок в закон об образовании. Законодатели поддержали внесение поправок.

Одобренные изменения дополнят понятие воспитания, которое сейчас определяется законом как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил..». В документ внесут уточнение, в соответствии с которым, воспитание должно будет формировать у учеников чувство патриотизма, уважение к защитникам Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде, сообщает РБК.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября, в течение года образовательные учреждения должны будут скорректировать свои программы.

темы
образование
Госдума
школа
патриотизм
1 мин