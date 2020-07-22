Закон о патриотическом воспитании в школах официально принят Госдумой

Общество

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В Государственной Думе прошло третье чтение поправок в закон об образовании. Законодатели поддержали внесение поправок.

Одобренные изменения дополнят понятие воспитания, которое сейчас определяется законом как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил..». В документ внесут уточнение, в соответствии с которым, воспитание должно будет формировать у учеников чувство патриотизма, уважение к защитникам Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде, сообщает РБК.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября, в течение года образовательные учреждения должны будут скорректировать свои программы.