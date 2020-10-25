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Захват заложников в грузинском банке может увенчаться поездкой в Абхазию

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 16:20
1 мин
Photo
Flickr

Правоохранительным органам удалось установить личность человека, осуществившего захват заложников в филиале Банка Грузии, расположенном в Зугдиди. Об этом стало известно из сообщения источников в воскресенье, 25 октября.

Полиция обратилась к журналистам с просьбой оставить фото и имя подозреваемого в тайне. Причиной является тот факт, что разглашение может помешать проведению следственных мероприятий. Поиски мужчины продолжаются.

Один из заложников раскрыл сотрудникам правоохранительных органов план преступника: мужчина скрылся на полицейском автомобиле в неизвестном направлении взяв с собой нескольких человек из банка.

С высокой долей вероятности, злоумышленник рассчитывает оказаться на территории Абхазии.

У грузинских полицейских выдалась тяжелая ночь. Им удалось освободить порядка 43 заложников в ночь на 22 октября.

Разбойное нападение произошло в среду, 21 октября. Мужчина потребовал сумму в 500 тысяч долларов за освобождение заложников. При этом нападавший отпустил из банка пожилых граждан. Передают «Известия».

темы
Абхазия
банк
ограбление
Грузия
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