Заходит как-то Человек-паук в резиденцию к Папе Римскому, а это оказывается и не анекдот
На аудиенцию к Папе Римскому Франциску пришёл человек в костюме Человека-паука из комиксов и фильмов Marvel. Оказалось, что под маской супергероя скрывался обычный портовый рабочий Маттиа Виллардита.
Выяснилось, что в свободное время итальянец в костюме Человека-паука посещает детские больницы и устраивает представления для пациентов.
«Я надеваю костюм Человека-паука, чтобы вызвать улыбку у самых маленьких пациентов», - рассказал он.
К Папе Виллардита пришел для того, чтобы подарить понтифику маску супергероя. Свой поступок он объяснил тем, что Франциск, также как и сам Виллардита в больницах, смотрит на страдания больных детей.
Также итальянец пояснил, что в детстве сам немало времени провёл в больнице и мечтал, что однажды к нему зайдет Человек-паук, передаёт «ТАСС».