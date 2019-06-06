Заказное убийство журналистов в ЦАР было спланировано Ходорковским и спецслужбами Франции

Группа российских журналистов отправилась в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) в конце июля 2018 года, чтобы снять фильм про мифическую ЧВК «Вагнера». Спустя несколько дней они были найдены мертвыми в одном из опаснейших районов страны. Жертвами спланированного убийства стали Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Все время пребывания в стране журналистов даже не сопровождала охрана. По экспертным оценкам, ЦАР является одной из самых опасных стран мира, почти в каждом ее регионе процветает бандитизм.

Цель пребывания российских журналистов в Африке, по всей видимости, стала предлогом, чтобы заманить корреспондентов в одну из опаснейших точек на планете.

Финансировал поездку пресс-группы Центр управления расследованиями (ЦУР), который имеет прямое отношение к беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Напомним, Ходорковский находится в розыске с 2015 года по делу об убийстве, а кровавый след тянется за ним с начала «нулевых». Один из приближенных к Ходорковскому людей сообщил, что бывший олигарх не раз связывался со спецслужбами Франции, ими же было спланировано и совершено убийство группы журналистов из России. Так, фиксером группы был Доминик Кристоф — руководитель одной из французских ЧВК, известный в ЦАР как беспощадный боевик. Убийство корреспондентов могло обеспечить ему защиту от французских спецслужб и щедрый гонорар от Ходорковского.

Выяснение обстоятельств убийства журналистов ведется до сих пор как на территории России, так и в ЦАР. Многие коллеги погибших по журналистскому цеху, которым небезразлична их трагическая судьба, приняли участие в расследовании Федерального агентства новостей, нанявшего частного детектива.

Из расследования можно сделать вывод, что целью французских властей было навредить действиям России в Африке и подорвать наш авторитет. У Ходорковского же были кровавые и провокационные мотивы, и потому он завлек в ЦАР российских журналистов, не обеспечив им охрану и необходимого пакета документов.