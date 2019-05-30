Закат Митрохина

Выборы в Мосгордуму всё ближе. Страсти накаляются с каждым днём всё сильнее. В ход идёт всё, что можно использовать для набора предвыборных очков. Впрочем, всё, что нельзя использовать, некоторые кандидаты тоже используют.

В блоге Сергея Митрохина на сайте «Эха Москвы» появилась заметка с обвинениями в адрес своей главной соперницы по 43-му округу Анны Федермессер.

До сих пор единственными немногочисленными обвинениями в ее адрес были обвинения от Навального в сотрудничестве с властью (после вступления в ОНФ) и желание отобрать голоса у Любови Соболь, кандидата опять же от Навального.

Кандидат Митрохин пошел дальше и, вырвав из контекста цитату Федермессер в интервью Быкову, обвинил главу благотворительного фонда в стремлении после избрания добавить в платёжки жителей округа новую строку: «добровольное благотворительное пожертвование».

Во-первых, следует заметить, что господин Митрохин, в попытках «накопать» хоть что-то, приписал Федермессер не её слова и желания – она просто цитировала других благотворителей, с которыми общалась перед выдвижением.

Во-вторых, косвенно обвинять учредителя Фонда помощи хосписам в том, что она идет на выборы затем, чтобы защищать интересы благотворительных фондов – по крайней мере нелепо.

Выборы в «оппозиционном» 43 округе (Хамовники) будут, вероятно, самыми скандальными и запоминающимися. В них мы увидим борьбу одной из самых известных в России благотворительниц, увядающего оппозиционера на закате политической карьеры и молодой ставленницы Навального, которая к округу никакого отношения никогда не имела.

Как бы то ни было, но попытки очернить других всеми возможными способами, чтобы самому запрыгнуть в вагон уезжающей от тебя большой политики – выглядят для взрослых и опытных кандидатов недостойными.

Пока же в большинстве округов, где пытаются избраться кандидаты от оппозиции, основным их предвыборным оружием являются просьбы к остальным кандидатам в соцсетях не баллотироваться по этим округам.

Увидеть, чем всё это закончится, мы сможем 8 сентября, в единый день голосования.