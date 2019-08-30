Год без Захарченко

31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Мощность взрывного устройства составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Помимо Захарченко, жертвой диверсии стал один из его телохранителей Вячеслав Доценко. 11 человек получили ранения, включая министра доходов и сборов Александра Тимофеева.

Убийство Захарченко вызвало огромный резонанс. В Москве заявили о причастности к нему Украины и выразили опасения, что обстановка на линии соприкосновения вновь обострится. Однако никаких существенных перемен на фронте не произошло до сих пор.

Невыясненные обстоятельства

Спустя год после трагедии по-прежнему отсутствует внятная картина преступления. Например, неизвестен тип взрывного устройства. Это знание помогло бы понять, как оно управлялось и самое главное — откуда и кем. Этот информационный вакуум заполонили сведения в СМИ и соцсетях, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

29 августа telegram-канала Baza сообщил о том, что взрывное устройство было заложено в электропроводке светильников кафе. Взрыв, скорее всего, произошёл путём нажатия соответствующей кнопки, то есть исполнитель должен был видеть Захарченко.

Кроме того, организаторы преступления должны были досконально знать схему кафе и иметь к нему неограниченный доступ. В связи с этим Baza делает вывод о причастности к убийству личной охраны Захарченко. (Известно, что кафе «Сепар» принадлежало охраннику главы ДНР). В своих рассуждениях telegram-канал опирается на источники в Министерстве госбезопасности республики (МГБ) и в Республиканской государственной службе охраны (РГСО).

Могли ли бомбу заложить заранее? Например, задолго до взрыва? На этот вопрос также нет ответа. На профессиональную установку СВУ, которое убило Захарченко, требуется как минимум 40 минут. 31 августа 2018 года глава ДНР не рассказывал о планах посещения «Сепара» (по крайней мере, об этом пишет Baza). В этом кафе он бывал периодически, но не очень часто. А за несколько дней до убийства кафе проверяла охрана.

Следствие не смогло назвать имена исполнителей убийства. Организатором преступления было объявлено пятое управление СБУ, которое занимается контрразведывательной деятельностью на юге Украины. Виновными в преступлении власти ДНР назвали начальника управления Романа Червинского и его подчинённых Максима Попова, Александра Поклада, помощника Сергея Моторина.

Спорить с официальной версией сложно. Она действительно выглядит логичной: Захарченко с точки зрения Киева был «главарём террористического формирования» и потому находился в «расстрельном списке» СБУ, в обязанности которой входит антитеррористическая деятельность.

С другой стороны, на устранении лидеров ополчения (по данным властей ДНР и ЛНР) специализируется не только СБУ, но и Главное управление разведки Минобороны Украины (отвечает, в том числе за диверсионные мероприятия).

Примечательно, что результаты расследования убийства Арсения Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви) также вызывают много вопросов. До сих не названы имена организаторов и наименования структур в силовых органах Украины. Преступления списываются на некие «диверсионно-разведывательные группы».

Украина не признаёт причастность к устранению лидеров ополчения, утверждая, что они стали жертвами внутренних разборок. Можно ли доверять Киеву? И да, и нет. Постмайданной власти невыгодно признавать причастность к ликвидации «главарей террористов». Такой поступок был бы воспринят на Западе как попытка дестабилизировать Минский процесс. Естественно, что Киев не желает подыгрывать Москве и народным республикам.

Тем не менее, вряд ли после 2014 года СБУ и ГУР Минобороны сидят сложа руки. У официального Киева к ополчению Донбасса такое же отношение, как у России к чеченским боевикам. Поэтому можно предположить, что украинским спецслужбам удалось ликвидировать как минимум часть погибших командиров ДНР и ЛНР. Охота за ними — это постоянный процесс.

Украинские силовики не видят никакой разницы между гражданином РФ Павловым и гражданином Украины Захарченко. Не исключено, что в кабинетах СБУ и ГУР Минобороны Украины разрабатываются (или уже подготовлены) планы ликвидации действующих лидеров ополчения.

Идеология независимости

После убийства Захарченко источники РП сообщили о том, что Москва намеревалась заменить его на другого политика. Кремль раздражал зашкаливающий уровень коррупции в республике и узурпация власти со стороны Захарченко и его приближённых. В частности, убитый глава ДНР и раненный Тимофеев подминали под себя местный бизнес вместо того, чтобы развивать экономику молодой республики.

«Конечно, в Москве были прекрасно осведомлены о том, что вытворял Тимофеев и о том, что Захарченко стал фактически авторитарным лидером в республике. Но всё же у Москвы не было поводов для их ликвидации, тем более такой громкой, у всех на виду. Да, были планы заменить Захарченко и Тимофеева, так как ДНР требуются во власти более компромиссные, управляемые и образованные люди, менее одиозные я бы сказал», — заявил тогда один из собеседников нашего издания.

Первую неделю сентября 2018 года обязанности врио главы Донецкой республики исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. 7 сентября эту должность (по соответствующему распоряжению из Москвы) занял представитель ДНР в Минской группе Денис Пушилин. Позже он одержал уверенную победу на выборах главы республики.

С приходом Пушилина внутренняя обстановка в ДНР несколько стабилизировалась. По слухам, он приложил немало усилий для интеграции республики с РФ, осознавая, что Минский процесс абсолютно невыполним. Сейчас жители республики могут получить российские паспорта в течение трёх месяцев. Любая военная акция ВСУ против граждан РФ в Донбассе может быть воспринята Москвой как агрессия.

Однако руководству непризнанной республики предстоит решить ещё очень много проблем. Главная задача ДНР — не воссоздавать внутри себя вторую Украину с её пренебрежением к правам человека и здравому смыслу. Идеология независимости Донбасса (пусть и под протекторатом России) может заключаться только в строительстве свободного и экономически развитого общества.