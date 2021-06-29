Задержанный в Беларуси россиянин попросил Путина лишить его гражданства после «обмана» президента
Задержанный в Беларуси гражданин России Дмитрий Попов попросил президента РФ Владимира Путина лишить его гражданства. Он больше года ждал, что «Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин», но оказалось не так.
По мнению политзаключенного, «в России избирательная слепота» - помогают, если это принесет руководству страны «политические очки».
«За простых смертных вроде меня, которые не снимут санкции, не купят лишний нефтеналивной танкер, никто не встанет», - написал Попов в письме сестре из СИЗО.
Он в недоумении, почему российский консул за год посетил его лишь однажды.
«Я не понимаю, почему консульства спрашивали о моей персоне один раз за год... Я отказываюсь принимать такое циничное отношение российского государства к своим гражданам. Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны. Для меня это подлое и жестокое предательство. Я не хочу и не буду гражданином предательской страны», - цитирует его «Радио Свобода» (признано Минюстом РФ иноагентом).
Дмитрия Попова задержали в Беларуси 4 июня 2020 года - до начала массовых протестов. Его обвиняют в разжигании социальной вражды. Попову грозит до 15 лет заключения.