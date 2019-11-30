Минздрав предложил воевать с ВИЧ воспитанием молодежи

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, обладающая умением заявить об «эталонности» российской системы здравоохранения прямо в тот же день, когда стало известно о смерти годовалой малышки, не дождавшейся пересадки почки из-за увольнения врачей НИМЦ, - отметилась на этой неделе еще одним красивым высказыванием.

Выступая на форуме по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, высокопоставленная чиновница и врач в пятом поколении заявила, что в нашей стране необходимо как следует заняться духовно-нравственным воспитанием молодежи. Для чего? А чтобы справиться с эпидемией этого самого ВИЧ.

Не всё так плохо

Подрастающее поколение министр отнесла к группе риска, не преминув также отметить важность информирования молодежи об опасностях ВИЧ-инфекции. Попутно Скворцова сообщила и об успехах России в борьбе с ВИЧ. По ее словам, за девять месяцев текущего года впервые в истории РФ произошло снижение числа новых заражений.

«Было выявлено 65 755 новых случаев, что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 71 500 ВИЧ-инфицированных», – уточнила чиновница.

Добиться столь впечатляющих результатов, по словам министра, помогла широкая кампания по тестированию населения (33 миллиона человек за 10 месяцев текущего года) и нормализация ситуации с поставками лекарств.

«За счет ежегодного расширения перечня жизненно важных препаратов, в том числе в части антиретровирусных лекарств, и централизации закупок, мы смогли расширить охват лечением. На сегодня, по данным федерального регистра ВИЧ-инфицированных, 32 региона достигли показателя охвата лечением свыше 70%, три региона – свыше 80%. Однако мы стремимся к тому, чтобы все нуждающиеся получали терапию, и боремся за приверженность к лечению», – приводит слова Скворцовой сайт Минздрава.

Наконец, министр с гордостью заявила, что российским специалистам удалось практически полностью остановить «вертикальное» распространение инфекции, то есть передачу ВИЧ от зараженных женщин новорожденным малышам во время родов. 98% детей, родившихся у ВИЧ-положительных матерей, являются здоровыми.

Анализируй это

Что ж, давайте разбираться с победными реляциями. Формула победы над ВИЧ, на самом деле, в мире уже выведена довольно давно. Это так называемый «принцип 90-90-90». Расшифровываем: 90% инфицированных жителей страны должны знать о своем ВИЧ-статусе; 90% ВИЧ-положительных должны получать антивирусную терапию. И наконец – у девяти из десяти инфицированных вирус должен быть подавлен. То есть, эти люди должны быть безопасны для своих партнеров, даже при незащищенном сексе. При реализации такой стратегии вирус перестает распространяться, и эпидемия постепенно затухает.

Какова же ситуация в России? Во-первых, и это напрямую прозвучало в словах главы Минздрава, в стране нет ни одного региона, где необходимое лечение получали бы 90% инфицированных. Согласно заявлению Скворцовой, треть республик, краев и областей обеспечивают лекарствами 70% носителей инфекции, а три субъекта федерации уже почти дотянулись до международных стандартов. Прекрасно, – но простите, что с остальными? В России, стоит напомнить, 85 регионов. В 35 люди худо-бедно лечатся. А в остальных 50?..

Отсутствие нормальной политики на этих территориях не просто обрекает их жителей на смерть, но и обнуляет результаты усилий по борьбе с инфекцией там, где они предпринимаются. Просто потому, что люди имеют обыкновение перемещаться по стране. Они приезжают на учебу в другие города, меняют работу и место жительства, ездят в гости к друзьям и родне. Бороться с эпидемией в одном регионе и ничего не делать в другом – все равно, что человеку с гангреной обеих ног лечить только одну. Результат будет вполне предсказуем.

Выходит, что в масштабах страны Россия пока даже близко не подошла к необходимому уровню усилий по борьбе с эпидемией.

Скворцова упомянула централизацию закупок лекарственных препаратов. Это тема известна всем, кто хотя бы немного интересуется медицинской проблематикой. В августе «Коммерсантъ» сообщал, что за первые шесть месяцев 2019-го региональные управления Минздрава сорвали 60 800 тендеров на закупку жизненно важных лекарств. Ведомство не потратило на препараты 39,7 миллиардов рублей. Вскоре стало известно и о гибели детей, не переживших министерской реорганизации.

«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов»,

— заявил в сентябре директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Он же предупредил, что, видимо, в ближайшие годы Россию ждет 20-30-процентное повышение смертности от онкологических заболеваний.

Что же получается? В целом по отрасли – ситуация с лекарственным обеспечением катастрофическая, но именно в плане лечения ВИЧ система вдруг оживает и начинает «работать на отлично»? Позвольте не поверить, Вероника Игоревна.

Касается каждого

Отдельного разговора заслуживает и министерский тезис о том, что именно молодежь является группой риска. Это – такая же старая и набившая оскомину «деза», как и заявления, что ВИЧ – болезнь маргиналов, наркоманов и гомосексуалистов. Подобный взгляд на проблему был актуален разве что в девяностые. Сейчас уже четким и однозначным трендом является, увы, массовое заражение людей среднего возраста, тех, кому от 30 до 50. Статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что инфекция проникла даже в страты предпенсионеров и пожилых людей.

Далее: по данным того же ведомства, из 87 700 заразившихся в прошлом году ВИЧ 54,8% подцепили его при обычных, гетеросексуальных контактах.

Неудобная правда, о которой чиновники предпочитают не вспоминать, состоит в том, что болезнь уже много лет как прописалась в среде семейных, социально успешных россиян, которые искренне убеждены, что уж они-то находятся вне зоны риска, а потому им не о чем беспокоиться. В реальности же вирус угрожает всем, и молодым и старым, и верующим, и атеистам. Это – свойство эпидемии: она не разбирает, кто ведет правильный образ жизни, а кто не очень.

«Население не использует презервативы, – констатировал в разговоре с РБК в июле этого года заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский. – Их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает. С другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается. В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн», – подытожил он.

Ложь и статистика

Цифры, озвученные Скворцовой, выглядят впечатляющими. Сокращение числа новых заражений на 8% за год; 33 миллиона людей, узнавших свой ВИЧ-статус в этом году и еще 38 миллионов – в прошлом. Однозначная «перемога»!.. Или нет?

Дело в том, что все эти данные могут внушать оптимизм лишь тем, кто совершенно ничего не знает о неординарных отношениях Минздрава со статистикой. А отношения эти таковы, что на их фоне меркнут даже проделки Росстата.

Простой пример. По итогам 2016-го тестирование показало 125 тысяч новых заражений. Но Минздрав включил в свою отчетность только 87 тысяч, – те, что были сделаны по ОМС, с паспортами и СНИЛСами. При этом 38 тысяч ВИЧ-положительных результатов, полученных в частных клиниках, решили просто не замечать.

Эти люди пропали из отчетности ведомства. Но в реальности-то они никуда не делись! Об этой истории стало известно СМИ; но что мы сейчас знаем о новых цифрах, которыми оперирует министр Скворцова? Только то, что они разительно отличаются от более ранних оценок ситуации.

Еще несколько лет назад сообщалось, что в ряде регионов свой ВИЧ-статус знают 10%, от силы –15% населения. Но если сложить озвученные Скворцовой данные по обследованиям за нынешний и прошлый годы, то получится 61 миллион человек, а это 80% от всего трудоспособного населения страны. Опять, что ли, пора включать Станиславского?

В поисках дна

В июне 2016 года ЮНИСЭЙД (Программа Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИД) констатировала, что по результатам предыдущего года Россия стала мировым лидером по темпам распространения вируса иммунодефицита. Тогда же РБК на основе данных Росстата и федерального СПИД-центра подсчитало, что в девяти регионах РФ число зараженных жителей превысило 1%, то есть достигло стадии генерализованной эпидемии. В список попали Иркутская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Оренбургская, Ленинградская, Челябинская и Тюменская области, а также Санкт-Петербург.

И вопреки тому, о чем вещает Скворцова, за прошедшие годы картина не улучшилась. Напротив: за неполную пятилетку перечень пополнили еще четыре региона. Это Новосибирская и Ульяновская области, Пермский край и республика Крым. По данным Роспотребнадзора, наиболее угрожающе развивается ситуация в относительно небольших промышленных городах: Североуральске, Кировграде, Тольятти, Новотроицке, Ленинск-Кузнецком, Орске. Всего в России насчитывается три десятка городов, где темпы распространения ВИЧ в 2–4 раза выше среднероссийских.

Еще более пессимистичную оценку ситуации дали участники V Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, состоявшейся в марте 2017-го. По их мнению, уже тогда в 20 российских регионах началась генерализованная эпидемия ВИЧ.

И вот на фоне этих подсчетов, оценок и экспертных мнений – министр здравоохранения выходит на трибуну и по пунктам начинает рассказывать, как подчиненное ей ведомство по всем фронтам успешно борет смертоносную инфекцию. А в плане дальнейших методов решения проблемы – заявляет про духовно-нравственное воспитание молодежи.

Да поздно, Вася, пить боржоми, когда отвалилась печень! – говорят в таких случаях в народе. Оно понятно, что все пункты реальной стратегии борьбы с эпидемией – повышение выявляемости ВИЧ, желательно до максимума, массовое обеспечение лекарствами всех нуждающихся – требуют вложения средств. И немалых. Да еще и с грамотным контролем, чтобы государственные деньги уходили куда надо, а не «налево».

Когда же у чиновников нет ни желания, ни намерения системно заниматься решением проблемы, непосредственным образом угрожающей населению страны, – пожалуй, гражданам действительно остается задуматься, а зачем они нам?