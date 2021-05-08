«Зачем в барьерах вся Россия?». Актера Назарова назвали сумасшедшим из-за стиха о параде
Российский актер Дмитрий Назаров накануне Дня Победы разместил в соцсети видеоролик, в котором прочел стихотворение о параде.
С одной строны оно посвящено репетиции парада, но в первую очередь — обстановке в России.
«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад? Парад чего? Парад бессилья? Парад запретов и оград?» — говорит Назаров, кладя руку на металлическое ограждение, стоящее на улице.
В ролике народны артист России упоминает «расстрелянные пособия», «убитый пенсионный фонд», «фронт, развернутый в народ» и автозаки, которые «замкнут бессмысленный парад».
В Госдуме решили, что у артиста, возможно, не все в порядке с психическим здоровьем. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пытается отнестись к данной ситуации «с пониманием» и списывает ее на усталость человека от пандемии коронавируса.
При этом многие подписчики Назарова в соцсети высказались в его поддержку, пишет «Московский комсомолец».