Зачем уничтожают морскую фауну России?
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Зачем уничтожают морскую фауну России?

Всемирный день китов и дельфинов — праздник со слезами на глазах

Киты — единственное на планете существо, которое чествуют два раза в год на мировом уровне. 19 февраля отмечается Всемирный день китов, а 23 июля, то бишь, сегодня мы празднуем Всемирный день китов и дельфинов.

Дата выбрана не случайно. 37 лет назад Международная китобойная комиссия, перечитав тревожные доклады о сокращении морских млекопитающих в океане, ужаснулась и проголосовала за тотальный запрет коммерческой добычи китов, а заодно поставила крест на торговле их мясом.

Причина такого беспокойства, начавшегося ещё в 80-е, остро ощутима в наши дни, когда стало известно, что с 1970 по 2010 год число морских животных в мире уменьшилось на 49%.

Убыль морских млекопитающих произошла не только в результате бесчеловечных отловов. Не в последнюю очередь это случилось «благодаря» загрязнению окружающей среды, а также поимке морских животных для «культпросветучреждений» по всему миру (дельфинариев, океанариумов, цирков).

На Западе чаще отказываются от использования животных в цирковых программах. В легендарном «Цирк дю Солей» зверья нет вообще. Только люди, мастерству и отваге которых мы воздаём должное, покупая билет.

А как у нас? Сходить в цирк, не увидев, как со скоростью заправского марафонца вконец замученный тигр бежит на задних лапах — выбросить деньги на ветер. Есть и программы с морскими животными. Почему ж нет? Дельфин, если над ним хорошо поработает дрессировщик, может даже левитировать, пока не склеит ласты. 

Мистифицированным дельфинам приписываются качества, которыми они обладают и качества, которых у них нет. Они окружены ореолом таинственности, загадочности, повсеместно можно услышать о том, что контакт людей и дельфинов творит чудеса. Существует целая «наука» — дельфинотерапия. Говорят, вылечить едва ли не ДЦП с бубонной чумой.  

Дельфины — фигуранты и главные герои множества кинокартин. Вспомните! Ровно 35 лет назад в СССР на экраны вышел научно-фантастический мини-сериал «Люди и дельфины». Картина стала откровением. И научно обоснованных гипотез в ней было куда больше, чем вымысла и фантазии. Главный герой (советский учёный Сергей Черников), изучавший дельфинов, вплотную подходил к открытию всей своей жизни.

Советский зритель узнал, что дельфины — морской народ, наделённый разумом. Он сосуществует с нами на планете, обладая уникальными способностями. В том числе, теми, которыми не может похвастаться даже Homo Sapiens. Речь о эхолокационном слухе, многократно превосходящем по чуткости человеческий. Дельфины слышат ультразвук — доказанный факт.

Дельфины будто бы никогда не спят. У них есть свой язык общения. Интеллект этих существ ставит их на второе место на планете после человека. Но… особого отношения они удостоены не у нас и даже не в просвещённой Европе.

Особые права и статус дельфинов признают лишь на «родине Маугли». Индия официально признала дельфинов «личностями, которые не относятся к человеческому роду».

В этой стране засвидетельствовали самоосмысление этих животных, запретив их использование в океанариумах, дельфинариях и прочих «цирковых пыточных». Прислушались, выходит, к Жак-Иву Кусто, давно говорившему о том, что изучение дельфинов в условиях неволи настолько же продуктивно, как наблюдение за эволюцией человека в одиночной камере.

Россия и Китай стоят «особняком». У нас свой путь! И «пошли они все». Покупая билет ребёнку в дельфинарий, мы не догадываемся, что за «природной улыбкой» дельфина, на самом деле, нет ни грамма радости. Ведь содержатся эти морские животные, стоимость которых достигает $150 тыс., в растворе чудовищной консистенции.

Хлор разъедает их кожу, вызывает слепоту. Помещение в дельфинарий — приговор для любого дельфина. Срок жизни животного сокращается до 10 лет. А в числе морских животных, оставшихся на свободе, есть настоящие долгожители, которым удалось, как бабушке Granny (известной во всём мире косатке) пробить столетнюю возрастную отметку.

Не все дельфины и косатки добираются до профильных развлекательных центров, отлов для которых официально разрешён государством.  

Начнём с того, что отлов — беспрецедентно стрессовый для морских животных процесс. Косаток и дельфинов семьями загоняют в бухты, отрывая матерей от детёнышей.

Издавая жуткие крики, многие дельфины предпочитают смерть расставленным сетям и, бросаясь на скалы, погибают. Пойманных в сети «непригодных» для работы дельфинов убивают на месте. За мёртвое животное можно получить порядка $500. Конечно, это не $150 тыс., но тоже хлеб для некоторых двуногих.  

В естественных условиях дельфин может опускаться на неведомые человеку глубины и проплывает ежедневно около 100 км, но его обрекают на хлорированную ванну. Там животное обречено, якобы, «улыбаться» нам и нашим детям до конца жизни.

Кстати, ни о какой «доброй улыбке дельфина» речи не идёт. Животное испытывает мучения.  Но… таково уж строение головы и челюстей дельфина, что нам кажется, будто он улыбается даже после смерти.

В неволе дельфины нередко находят исключительно человеческий выход из рабства. Они разбивают себе голову о бетонную стену или просто перестают дышать.

Мы — единственная страна, где по квоте Росприроднадзора, отлавливают косаток. Их продают в Китай, где по необъяснимой причине в последние годы наблюдается настоящий бум океанариумов и дельфинариев.

Гибель косатки в процессе отлова — обыденность. Загнанные в бухты животные, пытаясь спастись, таранят сеть, гибнут, а пытающиеся хоть как-то контролировать жестокий отлов общественные активисты и зоозащитники, получают в свой адрес угрозы со стороны лихих китобоев. Игра «ловцов» и контор, которые стоят за ними, стоит свеч.

Стоимость одной косатки (не путать с «касатками»), колеблется в эшелоне от $1-7 млн. За такие деньги убивают не только животных. Ловцы «пользуются господдержкой». По закону отлов косаток не запрещён. Животное не внесено в Красную книгу РФ.

Если Остап Бендер творил своё «чёрное дело» под вывеской «Рога и копыта», то отлов раритетных морских животных России осуществляется под более мощной крышей «научно-исследовательских центров». Частных? А вот и нет. Государственных. 

От киношных энтузиастов-исследователей, интересующихся мыслями дельфинов чуть ли не с «миелофоном» в руках, нынче не осталось и следа.

Активно работают коммерческие конторы вроде ТИНРО-центра (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра), оказавшегося в эпицентре одного из крупнейших скандалов последних лет.

Организация позиционировала себя как сугубо научная. Дескать, изучаем морские ресурсы Родины. И ничего кроме. С этой целью и создали флот из 14-ти китобойных судов.

По «научным» квотам «ТИНРО-центром» был выловлен десяток белух, стоимостью в $650 тыс. Представители морской фауны перекочевали (без всякого, разумеется, разрешения на экспортную деятельность) в Китай.

Передержка животных от момента поимки до отправки на новую «точку дислокации» осуществлялась под крышей «дельфинария» с рекордно высоким процентом смертности морских животных. 

Что удивительно? «ТИНРО-центр», лоббировавший увеличение квот на вылов китообразных, имел статус Федерального государственного бюджетного научного учреждения.

Получается, что государством была создана структура, методично обкрадывавшая государство.

В плотном «образовательном» тандеме с ООО «Приморский дельфинарий» ТИНРО-центр экспортировал в КНР 24 белухи, 9 моржат, 41 тюленя, а также 10 морских котиков.

Деятельностью потерявшей берега конторки ещё в 2015 году заинтересовалась прокуратура (не простая, а военная), установившая, что пять лет назад, в июле 2014, компания «ТИНРО» напрягла этнических чукчей, проживающих в районе Уэлькаль.

По заказу ушлых «культпросветработников» они убили 11 самок-моржих и забрали 11 моржат (молочных детёнышей) в Иульинском районе Чукотки. Ущерб государству был оценён в 22 млн рублей.

Что за праздник мы празднуем сегодня? Не праздник вовсе, а день траура. Цивилизованный мир, обеспокоенный преждевременной гибелью китообразных в неволе, сворачивает под давлением прогрессивной общественности «океанариумы» и «дельфинарии».

Ну, а в России делают бизнес, обедняя нашу морскую фауну и вкладывая $270 млн долларов вот в такие «глобальные тюрьмы» для самых умных в мире животных, где от хлорки слепнут косатки, дельфины и моржи.

Москвариум открыт на ВДНХ летом 2015 года

Такая история.

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События: общество
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