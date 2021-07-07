Зачем страна без единого случая заражения коронавирусом ввела обязательную вакцинацию?
В Туркмении объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Обращает на себя внимание тот факт, что республика заявляет об отсутствии случаев COVID-19 в стране, но принимает ограничения в профилактических целях.
Профилактикой болезни объясняют и введение обязательной вакцинации граждан старше 18 лет. Прививка не ставится в одном случае - при наличии медицинских противопоказаний, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Минздрав страны назвал объективные причины, по которым вакцинация запрещена. К ним относятся аллергические реакции на компоненты вакцины, беременность, лактация, высокая температура и обострение хронических заболеваний.
В 2020 году Туркмения вводила ограничительные меры в связи с коронавирусом, аналогичные тем, что используют другие страны для борьбы с пандемией.