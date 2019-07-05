Забытая победа при Иване Грозном

6 июля 1572 года войско под предводительством крымского хана Девлет-Гирея вышло к берегам Оки. Азиатский правитель собирался вновь покорить нашу страну, разорив Москву. Годом ранее Девлет-Гирей совершил успешный поход на столицу, пользуясь слабостью русского государства из-за тяжёлой Ливонской войны (1558—1583). Но в этот раз захватчика ждало жестокое поражение.

К большому сожалению, учёным неизвестны все обстоятельства боевых действий, которые произошли между русскими войсками и оккупантами. Главным сражением стала битва при Молодях, которая началась, предположительно, 28 июля и закончилась 3 августа 1572 года.

Возможно, недостатком материала для исследования объясняется поразительное игнорирование разгрома ханского войска, которое принято в нашей историографии. Стоит отметить, что сам факт боёв не отрицается. Грандиозность сражения отражена в новгородских летописях и различных записях того времени

Но, пожалуй, главная причина забвения битвы при Молодях — это устоявшийся отрицательный образ Ивана Грозного. Правление этого царя действительно привело к неоднозначным итогам. С одной стороны, Грозный смог укрепить молодое русское государство, присоединив новые земли и создав институт центральной власти. С другой — царь не добился успехов на западном направлении. Ливонская война подорвала экономику и обороноспособность России.

Однако правление Грозного по-прежнему ассоциируется исключительно с тёмными страницами в истории России. В основном ему припоминают опричнину, «массовые казни», пытки людей, взбалмошность, убийство сына. Например, английский коммерсант и дипломат Джером Горсей сочинил выдумку о том, что войска Грозного якобы перебили в Новгороде 700 тысяч человек (современное население города составляет порядка 200 тысяч)

Человеческая жизнь в России при Грозном действительно ничего не стоила. Но аналогичная ситуация была и в «просвещённой Европе», включая Англию. По «закону о бродяжничестве» короля Генриха VIII (1491—1547) были повешены, по разным данным, от 12 до 72 тысяч человек. При этом в серьёзных исследованиях по периоду правления Грозного (1533-1584) утверждается, что царь и его приближённые причастны к смертям порядка 4 тысяч человек.

Между тем, историческое значение битвы при Молодях исключительно велико. Русские одержали над захватчиками головокружительную победу в период, когда основной театр военных действий находился на Западе. Кроме того, как считают некоторые эксперты, наша страна предотвратила последующее разорение Центральной и Восточной Европы.

Историки продолжают спорить о численности войск под предводительством Девлет-Гирея. Максимальная цифра, которая называется, — 120-150 тысяч человек. Костяк этой армады (около 80 тысяч) составили орды крымских татар и ногайцев. Есть свидетельства о том, что к Девлет-Гирею присоединились другие кочевые народы и янычары Османской империи, которая находилась в зените своего могущества и мечтала о покорении христианской Европы.

Продвигаясь по территории Центральной России, ханские войска старались избегать столкновений с русскими, чтобы не нести потерь перед штурмом Москвы. Командование русских осознавало, что не может сразу дать Девлет-Гирею решительный бой и потому стремилось измотать противника, сбить его наступательный потенциал и агрессивный пыл.

Первый ощутимый удар по оккупантам нанёс боярин, опричный воевода царя Ивана Грозного Дмитрий Хворостинин, получивший закалку в боях с кочевниками в предыдущие годы. В конце июля 1572 года его пятитысячный отряд неожиданно врезался в арьергард, а потом и в основные силы татар

Такая дерзость разозлила Девлет-Гирея, и он приказал отправить войско, чтобы проучить смельчаков. Так началась битва при Молодях (между Подольском и Серпуховом), затянувшаяся на пять дней, вплоть до 3 августа.

Погоня за Хворостининым обернулась для захватчиков катастрофой. Отряд боярина фактически подвёл оккупантов под пушечный и пищальный огонь, который русские вели из так называемого Гуляй-города (или Вежи). Это особое фортификационное передвижное сооружение, изготовленное из толстых дубовых досок. В щитах имелись бойницы, через которые велась стрельба по противнику.

«Эта походная или подвижная крепость так устроена, что может быть растянута в длину на одну, две, три, четыре, пять, шесть или семь миль, именно на сколько её станет. Она заключается в двойной деревянной стене, защищающей солдат с обеих сторон, как с тылу, так и спереди, с пространством около трёх ярдов между той и другой стеной, где они могут не только помещаться, но также имеют довольно места, чтоб заряжать свои огнестрельные орудия и производить из них пальбу», — так описывал Гуляй-город английский дипломат Джайлс Флетчер в своей книге «О Государстве Русском» (1591).

Несмотря на огромные потери, татары пошли на штурм Гуляй-города. Но он оказался безуспешным. Если верить записи Разрядной книги о «береговой службе», то в этом сражении участвовали около 12 тысяч татар. Большая их часть погибла. От огня русских не спаслось несколько видных военачальников противника. Правая рука Дивлет-Гирея воевода Дивей-мурза и татарский царевич Ширинбак были взяты в плен.

Однако обороняющиеся также понесли значительные потери, страдали от отсутствия еды и воды. Чтобы сломить сопротивление русских, Дивлет-Гирей бросил в бой остальные силы. На подмогу защитникам Гуляй-города пришли войска прославленного госдеятеля, талантливого полководца Михаила Ивановича Воротынского и более десяти полков родовитых князей

Согласно имеющимся документам, в их числе были дружины Ивана Васильевича Шереметева, Фёдора Васильевича Шереметева, Никиты Романовича Одоевского, Андрея Петровича Хованского. Ивана Петровича Шуйского, Василия Ивановича Умного-Колычева. Также в состав объединённого русского войска вошли казачьи части, стрельцы из разных городов России.

Между Подольском и Серпуховым завязалась жестокая битва. На тот момент русских было около 20 тысяч, войско Дивлет-Гирея насчитывало до 100 тысяч сабель. Русских выручил талант и дерзость Воротынского. Он скрытно покинул позицию вблизи Гуляй-города и ударил оккупантам в тыл. Одновременно при поддержке артиллерии в атаку пошли воины Хворостинина. В войсках крымского хана возникла паника.

Дивлет-Гирей бежал, переправившись с остатками своего войска через Оку. В Новгородской второй летописи говорится, что часть татар потонуло, пытаясь в спешке форсировать реку. Другие отряды захватчиков были разгромлены в ходе погони. 120 тысячное войско крымского хана потеряло до 100 тысяч человек

Исследователи сходятся во мнении, что ключевую роль в битве при Молодях сыграл Воротынский. Несмотря на его натянутые отношения с Грозным, царь ценил его талант и не подверг боярина «репрессиям». В 1572 году Грозный доверился Воротынскому, назначив его главнокомандующим русского войска. Михаил Иванович не подвёл царя и Отечество. Но великая победа русского народа, как говорилось выше, по-прежнему находится в тени нашей истории.